В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали трёх человек, подозреваемых в серии карманных краж: двух женщин и одного мужчину.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в минувшие выходные возле банкомата на улице Боровой у пенсионера украли 26 тысяч рублей. Как только пожилой человек получил наличные, к нему подошла женщина, начавшая отвлекать вопросами. В этот момент вторая женщина незаметно вытащила из его кармана кошелёк. Затем они ушли, сев в машину к своему спутнику, который их ждал. Однако уже через полчаса их задержали, изъяв похищенное.В отношении троицы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).Мероприятие для возрастной категории 18+