В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах

13.07 Четверг, 12 февраля 2026
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали трёх человек, подозреваемых в серии карманных краж: двух женщин и одного мужчину.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в минувшие выходные возле банкомата на улице Боровой у пенсионера украли 26 тысяч рублей. Как только пожилой человек получил наличные, к нему подошла женщина, начавшая отвлекать вопросами. В этот момент вторая женщина незаметно вытащила из его кармана кошелёк. Затем они ушли, сев в машину к своему спутнику, который их ждал. Однако уже через полчаса их задержали, изъяв похищенное.

В отношении троицы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).

«Полиция просит граждан, которые опознали данных лиц и располагают сведениями об их противоправной деятельности, обращаться в органы внутренних дел»,

– сказали в пресс-группе.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
