В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали трёх человек, подозреваемых в серии карманных краж: двух женщин и одного мужчину.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в минувшие выходные возле банкомата на улице Боровой у пенсионера украли 26 тысяч рублей. Как только пожилой человек получил наличные, к нему подошла женщина, начавшая отвлекать вопросами. В этот момент вторая женщина незаметно вытащила из его кармана кошелёк. Затем они ушли, сев в машину к своему спутнику, который их ждал. Однако уже через полчаса их задержали, изъяв похищенное.
В отношении троицы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).
«Полиция просит граждан, которые опознали данных лиц и располагают сведениями об их противоправной деятельности, обращаться в органы внутренних дел»,
– сказали в пресс-группе.
