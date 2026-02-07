Возрастное ограничение 18+
Власти Екатеринбурга через суд обязали собственника АЗС на Суходольской убрать заправку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга через суд обязала собственника АЗС на улице Суходольской убрать заправку.
Как объяснили в администрации города, на заправку жаловались жильцы многоквартирного дома на улице Евгения Савкова, 33/1, расположенного по соседству с автозаправочной станцией. Тогда выяснилось, что земельный участок под заправкой находится в частной собственности и не имеет разрешения на размещение АЗС.
После проверки собственнику заправки объявили предостережение, а затем и предписание, за неисполнение которого владельца заправочной станции привлекли к административной ответственности. Впоследствии дело дошло до суда.
«В случае, если незаконная деятельность автозаправочной станции не будет прекращена в установленный судом срок, решение суда будет исполнено в принудительном порядке»,
– подчеркнули в мэрии.
