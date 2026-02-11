Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку Рябцев является действующим адвокатом и обладает познаниями, которые способен применить для воспрепятствования следствию по настоящему уголовному делу, оказания давления на свидетелей с целью избежания наказания либо продолжить заниматься преступной деятельностью»,