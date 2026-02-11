Возрастное ограничение 18+
Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для адвоката Алексея Рябцева, обвиняемого в подкупе свидетеля, меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сообщается, что на домашнем аресте настоял прокурор.
Также в суде учли то, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
По решению суда Алексей Рябцев будет находиться под домашним арестом с учётом времени задержания 1 месяц 6 суток – до 15 марта 2026 года.
Напомним, ему инкриминируют часть 4 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершённое организованной группой). По версии следствия, в конце 2025 года он вместе с сообщниками подкупил одного из свидетелей по уголовному делу о преступлениях прошлых лет, которое сейчас рассматривается судом.
