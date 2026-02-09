Свердловские приставы добрались до долго «бегавшего» от них должника

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области под арест отправили местного жителя, который дважды был объявлен в розыск и дважды найден приставами.Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону, мужчина не платил алименты, в связи с чем суд постановил взыскивать с него четверть всех его доходов в пользу ребёнка. Однако с тех пор деньги на его счёт не поступали, а он сам постоянно менял место жительства.Когда долг родителя превысил 1 миллион рублей, его объявили в розыск и вскоре нашли. Мужчина признался, что подрабатывал неофициально, и пояснил, что не платил алименты, так как денег не хватало. Тогда на него составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»), по итогам рассмотрения которого ему назначили 10 суток ареста.В тот момент наказание отсрочили по медицинским показаниям, но позже он так и не явился его отбывать, из-за чего его снова объявили в розыск и направили под арест.«Сколько ни бегай от приставов, всё равно найдут», – подытожили приставы. Они также напомнили, что следующей ответственностью, если мужчина не начнёт выплачивать алименты, станет уголовная – по статье 157 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+