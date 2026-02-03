Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Волонтёры и зоозащитники распространяют сразу несколько ориентировок на пропавших собак в Екатеринбурге и Свердловской области. Хозяева собак переживают за своих питомцев, тем более что на Урал опять вернулись холода, пусть не самые суровые.
Первый случай — белый, похожий на овчарку кобель, найденный летом на Эльмаше с тяжелой автотравмой. Последние месяцы он жил в семье, но 5 февраля вечером муж хозяйки вывез собаку в неизвестном направлении. По его словам, пес был выпущен на парковке Окружного кладбища рядом с автобусной остановкой. С тех пор животное никто не видел. Собака домашняя, квартирная, на морозе ей не выжить. Всех, кто видел пса или знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам 89126549220 или 89582330033.
Вторая пропавшая собака находится в южных районах Екатеринбурга. Пёс убежал и может находиться в Совхозном, Горном Щите или Солнечном. К людям не подходит, но не агрессивен. Волонтеры распространяют объявления с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении животного по номерам телефонов 89086330735 или 89086390638.
Третья ориентировка пришла из Камышловского района. Там 31 января сбежали две немецкие овчарки — Агата и Ганс. Собаки ушли в лес за косулями, последний раз их видели на Ирбитской трассе в районе Заимок. Животные уставшие и голодные. Хозяева готовы выплатить вознаграждение за любую информацию, которая поможет вернуть питомцев. Всех, кто обладает сведениями об этих пропавших собаках, просят звонить по номерам 89221600838 или 89530556289. Мероприятие для возрастной категории 18+
