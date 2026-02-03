Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак

20.58 Среда, 11 февраля 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Волонтёры и зоозащитники распространяют сразу несколько ориентировок на пропавших собак в Екатеринбурге и Свердловской области. Хозяева собак переживают за своих питомцев, тем более что на Урал опять вернулись холода, пусть не самые суровые.

Первый случай — белый, похожий на овчарку кобель, найденный летом на Эльмаше с тяжелой автотравмой. Последние месяцы он жил в семье, но 5 февраля вечером муж хозяйки вывез собаку в неизвестном направлении. По его словам, пес был выпущен на парковке Окружного кладбища рядом с автобусной остановкой. С тех пор животное никто не видел. Собака домашняя, квартирная, на морозе ей не выжить. Всех, кто видел пса или знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам 89126549220 или 89582330033.

Вторая пропавшая собака находится в южных районах Екатеринбурга. Пёс убежал и может находиться в Совхозном, Горном Щите или Солнечном. К людям не подходит, но не агрессивен. Волонтеры распространяют объявления с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении животного по номерам телефонов 89086330735 или 89086390638.

В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак


Третья ориентировка пришла из Камышловского района. Там 31 января сбежали две немецкие овчарки — Агата и Ганс. Собаки ушли в лес за косулями, последний раз их видели на Ирбитской трассе в районе Заимок. Животные уставшие и голодные. Хозяева готовы выплатить вознаграждение за любую информацию, которая поможет вернуть питомцев. Всех, кто обладает сведениями об этих пропавших собаках, просят звонить по номерам 89221600838 или 89530556289.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Совхозном жестоко убили собаку
03 февраля 2026
Суд разрешил жителю Нижнего Тагила оставить кошек и собак вопреки жалобам соседей
09 февраля 2026
Двое девушек-подростков пропали в Екатеринбурге
02 февраля 2026
Застрявших на льдине собак спасли с помощью военного буксира
08 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:58 В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак
20:49 Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска
20:26 В Екатеринбурге прочитают лекцию о моде в Чёрном Вигваме
20:01 Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге
19:05 Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу
18:41 Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
18:14 В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза
16:55 Метели и сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
16:45 За хищение у «Русала» 4,3 миллиона рублей будут судить ИП в Каменске-Уральском
16:28 Экс-заведующую североуральской поликлиники осудили за поддельный диплом
15:40 Сразу в 16 местах в Екатеринбурге собираются запретить парковку
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
15:01 В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
14:13 Уральцы могут поддержать фонд, собирающий одежду для нуждающихся
13:35 В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи
12:15 Мама скончавшегося ученика 181-й екатеринбургской школы рассказала о болезни сына
11:58 За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
11:38 Глава СК запросил доклад об избиении подростками их сверстника в Нижнем Тагиле
11:10 Пенсионера признали виновным в убийстве двух женщин более 20 лет назад в Ревде
10:26 Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
09:39 «Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО
08:58 «КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
20:07 Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
20:58 В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак
20:49 Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска
20:26 В Екатеринбурге прочитают лекцию о моде в Чёрном Вигваме
20:01 Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге
19:05 Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу
18:41 Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
18:14 В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза
16:55 Метели и сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
16:45 За хищение у «Русала» 4,3 миллиона рублей будут судить ИП в Каменске-Уральском
16:28 Экс-заведующую североуральской поликлиники осудили за поддельный диплом
15:40 Сразу в 16 местах в Екатеринбурге собираются запретить парковку
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
15:01 В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
14:13 Уральцы могут поддержать фонд, собирающий одежду для нуждающихся
13:35 В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи
12:15 Мама скончавшегося ученика 181-й екатеринбургской школы рассказала о болезни сына
11:58 За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
11:38 Глава СК запросил доклад об избиении подростками их сверстника в Нижнем Тагиле
11:10 Пенсионера признали виновным в убийстве двух женщин более 20 лет назад в Ревде
10:26 Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
09:39 «Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО
08:58 «КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
20:07 Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK