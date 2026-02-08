Возрастное ограничение 18+
Более половины станций скорой помощи в Свердловской области не ремонтировались много лет
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи свердловского Минздрава Евгений Рузанов сообщил «Уралинформбюро», что более половины помещений станций скорой помощи региона находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области планируют создать единую диспетчерскую службу скорой помощи. Таким образом власти намерены решить проблему длительного ожидания помощи в небольших городах.
«К сожалению, в течение многих лет служба скорой помощи не получала должного финансирования, это было финансирование по остаточному принципу. Более 60% помещений, где базировались станции службы, находятся в критическом состоянии»,
– сказал Евгений Рузанов.
