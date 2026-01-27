Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с самовольным уходом трёхлетнего мальчика из частного детского сада на улице Академика в минувшую среду, 28 января.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ребёнок ушёл во время тихого часа – мальчик самостоятельно оделся и покинул детский сад. Позже его нашли соседи. Ребёнок был в подъезде дома, в котором живёт.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ребёнок ушёл во время тихого часа – мальчик самостоятельно оделся и покинул детский сад. Позже его нашли соседи. Ребёнок был в подъезде дома, в котором живёт.
«При этом, руководство детского сада в правоохранительные органы о случившемся не сообщило»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– отметили в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию