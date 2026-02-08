В уральской столице пропал восьмилетний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала пропал восьмилетний Михаил Слесаренко. Он исчез сегодня, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мальчик ростом 140 сантиметров, крупного телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. Был одет в серую шапку, красно-бело-чёрную куртку, серые штаны и синие дутики. Подчеркивается, что ребёнок нуждается в медицинской помощи.Розыском мальчика занимается ОП № 7. Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по номеру: +7 (343) 356-42-07. Мероприятие для возрастной категории 18+