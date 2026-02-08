Возрастное ограничение 18+
В уральской столице пропал восьмилетний мальчик
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала пропал восьмилетний Михаил Слесаренко. Он исчез сегодня, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Мальчик ростом 140 сантиметров, крупного телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. Был одет в серую шапку, красно-бело-чёрную куртку, серые штаны и синие дутики. Подчеркивается, что ребёнок нуждается в медицинской помощи.
Розыском мальчика занимается ОП № 7. Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по номеру: +7 (343) 356-42-07. Мероприятие для возрастной категории 18+
Мальчик ростом 140 сантиметров, крупного телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. Был одет в серую шапку, красно-бело-чёрную куртку, серые штаны и синие дутики. Подчеркивается, что ребёнок нуждается в медицинской помощи.
Розыском мальчика занимается ОП № 7. Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по номеру: +7 (343) 356-42-07. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области сохранится морозная погода
09 февраля 2026
09 февраля 2026
На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал ребёнок
06 февраля 2026
06 февраля 2026