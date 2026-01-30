Возрастное ограничение 18+

СК возбудил уголовное дело из-за забытой на улице воспитанницы детского сада в Екатеринбурге

15.25 Пятница, 30 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 30 января, в Екатеринбурге во дворе дома на улице Академика Сахарова обнаружили воспитанницу частного детского сада, которую, по предварительным данным, забыли воспитатели.

«По поступившим сведениям, ребёнок без надлежащего присмотра был оставлен на улице сотрудниками образовательной организации, а затем обнаружен и доставлен в указанный детский сад местной жительницей»,

сообщили в свердловском СК.


В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Напомним, что два дня назад из частного детского сада, который тоже находится в Академическом районе, самостоятельно ушёл мальчик. Воспитатели при этом ничего не заметили. Идёт ли речь об одном и том же детском саду, неизвестно.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
