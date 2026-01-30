Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело из-за забытой на улице воспитанницы детского сада в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 30 января, в Екатеринбурге во дворе дома на улице Академика Сахарова обнаружили воспитанницу частного детского сада, которую, по предварительным данным, забыли воспитатели.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Напомним, что два дня назад из частного детского сада, который тоже находится в Академическом районе, самостоятельно ушёл мальчик. Воспитатели при этом ничего не заметили. Идёт ли речь об одном и том же детском саду, неизвестно. Мероприятие для возрастной категории 18+
«По поступившим сведениям, ребёнок без надлежащего присмотра был оставлен на улице сотрудниками образовательной организации, а затем обнаружен и доставлен в указанный детский сад местной жительницей»,
– сообщили в свердловском СК.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Напомним, что два дня назад из частного детского сада, который тоже находится в Академическом районе, самостоятельно ушёл мальчик. Воспитатели при этом ничего не заметили. Идёт ли речь об одном и том же детском саду, неизвестно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
30 января 2026
30 января 2026
Следственный комитет проверяет коммунальную аварию в Кушве
24 января 2026
24 января 2026