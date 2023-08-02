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«Вечерние ведомости» снова обвиняют в дискредитации использования российской армии
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Издание «Вечерние ведомости» вновь обвиняют в дискредитации использования российской армии. Полиция Екатеринбурга усмотрела целый ряд публикаций, которые якобы «дискредитируют использование ВС РФ».
Пока что неизвестно, в каких именно публикациях полиция усмотрела дискредитацию. Директора издания Гузель Аиткулову вызвали на составление протокола в ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу 9 августа.
Отметим, что в предыдущий раз полиция внезапно выявила ряд «дискредитирующих» новостей на «Вечерних ведомостях» буквально на следующий день после публикации резонансного видео – как во время разгона митинга полицейские заставляли садиться прохожих на тротуар в центре Екатеринбурга.
В этот полиция усмотрела «дискредитирующие» новости на следующий день после публикации про другие действия сотрудников МВД – как только на «Вечерних ведомостях» вышли материалы, рассказывающие о коррупции в среде высокопоставленных силовиков, где фигурируют в том числе нынешний начальник уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Владимир Молодцов и экс-глава Свердловского ОБОП, а ныне глава УВД по Северо-Восточному округу Москвы Константин Строганов.
Напомним, что в прошлом году «Вечерние ведомости» по протоколам, составленным екатеринбургскими полицейскими, оштрафовали в общей сложности на 450 тысяч рублей. Средства на оплату штрафов удалось собрать благодаря читателям издания.
Пока что неизвестно, в каких именно публикациях полиция усмотрела дискредитацию. Директора издания Гузель Аиткулову вызвали на составление протокола в ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу 9 августа.
Отметим, что в предыдущий раз полиция внезапно выявила ряд «дискредитирующих» новостей на «Вечерних ведомостях» буквально на следующий день после публикации резонансного видео – как во время разгона митинга полицейские заставляли садиться прохожих на тротуар в центре Екатеринбурга.
В этот полиция усмотрела «дискредитирующие» новости на следующий день после публикации про другие действия сотрудников МВД – как только на «Вечерних ведомостях» вышли материалы, рассказывающие о коррупции в среде высокопоставленных силовиков, где фигурируют в том числе нынешний начальник уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Владимир Молодцов и экс-глава Свердловского ОБОП, а ныне глава УВД по Северо-Восточному округу Москвы Константин Строганов.
«Это очередная попытка давления на нашу редакцию после публикаций текстов о вопиющих случаях коррупции и возможной взятке высокопоставленным силовикам МВД в полтора миллиона долларов. Все-таки материал о видео из колонии, на котором действующий начальник уголовного розыска Свердловской области договаривается с членом ОПГ, видимо, сильно нервирует свердловское ГУ МВД»,
– прокомментировала Гузель Аиткулова.
Напомним, что в прошлом году «Вечерние ведомости» по протоколам, составленным екатеринбургскими полицейскими, оштрафовали в общей сложности на 450 тысяч рублей. Средства на оплату штрафов удалось собрать благодаря читателям издания.
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