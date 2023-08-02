«Вечерние ведомости» снова обвиняют в дискредитации использования российской армии

– прокомментировала Гузель Аиткулова.

«Это очередная попытка давления на нашу редакцию после публикаций текстов о вопиющих случаях коррупции и возможной взятке высокопоставленным силовикам МВД в полтора миллиона долларов. Все-таки материал о видео из колонии, на котором действующий начальник уголовного розыска Свердловской области договаривается с членом ОПГ, видимо, сильно нервирует свердловское ГУ МВД»,