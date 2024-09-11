Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин требует от свердловского СК объяснений о причинах волокиты по делу о несчастного случае с девочкой на базе отдыха в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников
Председатель СК потребовал от свердловских следований объяснений о причинах, по которым затягивается расследование уголовного дела о несчастном случае на базе отдыха в Нижнем Тагиле, где девочка сорвалась с «тарзанки» и получила множество переломов.
Как сообщили в информационном центре СК, а приёмную Александра Бастрыкина обратился отец пострадавшей девочки, возмущённый тем, что виновные всё ещё не наказаны.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в октябре 2022 года на территории туристической базы при переправе с горы «Белый камень», где для спуска использовалась «тарзанка». Девочка там находилась вместе со своими одноклассниками. Известно, что их туда привезли учителя, не уведомляя по каким-то причинам родителей. К руководству такого «развлечения» тоже вопросы, так как они оказывали опасные для жизни и здоровья услуги, не имея соответствующей лицензии.
Как сообщили в информационном центре СК, а приёмную Александра Бастрыкина обратился отец пострадавшей девочки, возмущённый тем, что виновные всё ещё не наказаны.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в октябре 2022 года на территории туристической базы при переправе с горы «Белый камень», где для спуска использовалась «тарзанка». Девочка там находилась вместе со своими одноклассниками. Известно, что их туда привезли учителя, не уведомляя по каким-то причинам родителей. К руководству такого «развлечения» тоже вопросы, так как они оказывали опасные для жизни и здоровья услуги, не имея соответствующей лицензии.
«Александр Бастрыкин исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, Бастрыкин поручил принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки»,
– сообщили в СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Семейный подряд» наркоторговцев действовал в Нижнем Тагиле
11 сентября 2024
11 сентября 2024
В Нижнем Тагиле восьмиклассника избили трое сверстников
16 сентября 2024
16 сентября 2024
Глава СК потребовал доложить о причинах оттягивания жизненно необходимой терапии Илье Сорокину со СМА
11 сентября 2024
11 сентября 2024