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Белинка запускает новый, «модный» цикл лекций
Фото: Вечерние Ведомости
Лекционных циклов от Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского станет ещё больше. Минимум на один. И этот привлечёт внимание сразу трёх категорий граждан: книгочеев, киноманов и модников.
Название новому циклу лекций дали такое: «3К. Костюм: кино и книги». Его автор — выпускница исторического факультета УрФУ, обозреватель и историк моды Любовь Шокурова. Она решила поговорить со слушателями о том, какое место занимает одежда в описании персонажей литературных произведений и в экранизациях этих произведений. И первым объектом рассмотрения станет «Мастер и Маргарита», книга и недавно прошедшее с большим успехом по экранам страны кино, за основу которого был взят булгаковский роман.
Лекция Любовь Шокуровой «Мастер и Маргарита: Между фантазией и реальностью» запланирована в Белинке на следующую неделю, в понедельник, 23 сентября. Под неё будет выделена Литературная гостиная библиотеки. Начало в шесть часов вечера. Попасть на лекцию можно будет бесплатно, если пройти регистрацию.
Название новому циклу лекций дали такое: «3К. Костюм: кино и книги». Его автор — выпускница исторического факультета УрФУ, обозреватель и историк моды Любовь Шокурова. Она решила поговорить со слушателями о том, какое место занимает одежда в описании персонажей литературных произведений и в экранизациях этих произведений. И первым объектом рассмотрения станет «Мастер и Маргарита», книга и недавно прошедшее с большим успехом по экранам страны кино, за основу которого был взят булгаковский роман.
Лекция Любовь Шокуровой «Мастер и Маргарита: Между фантазией и реальностью» запланирована в Белинке на следующую неделю, в понедельник, 23 сентября. Под неё будет выделена Литературная гостиная библиотеки. Начало в шесть часов вечера. Попасть на лекцию можно будет бесплатно, если пройти регистрацию.
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