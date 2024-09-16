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В Екатеринбурге шестиклассник принёс в школу пневматический пистолет похвастаться перед друзьями
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге шестиклассник пронёс в школу пневматический пистолет, который ему ещё весной подарил отчим, чтобы похвастаться им перед своими друзьями.
Как сообщает Ura.ru, это произошло в новой школе №300 «Перспектива», которую курирует МЧС. По данным информационного агентства, раньше мальчик стрелял из пистолета только в присутствии родителей, которые приезжали вместе с ним в лес, чтобы пострелять.
В школу мальчик принёс пистолет незаряженным. На перемене вместе со своими сверстниками он пошёл в туалет, где достал оружие из рюкзака и показал его друзьям. Также желая продемонстрировать подарок отчима в действии, он выстрелил газом в потолок. Никто от этого не пострадал, но о том, что один из учащихся пришёл в школу с пистолетом узнала директриса. Она тут же позвонила маме мальчика и сообщила в полицию. В итоге представители МВД сначала забрали пистолет у мальчика, а затем, осмотрев квартиру, в которой он живёт, изъяли коробки от пневматики и от пуль.
По данным руководителя пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, маму мальчика сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – «Ненадлежащее воспитание ребёнка».
Как сообщает Ura.ru, это произошло в новой школе №300 «Перспектива», которую курирует МЧС. По данным информационного агентства, раньше мальчик стрелял из пистолета только в присутствии родителей, которые приезжали вместе с ним в лес, чтобы пострелять.
В школу мальчик принёс пистолет незаряженным. На перемене вместе со своими сверстниками он пошёл в туалет, где достал оружие из рюкзака и показал его друзьям. Также желая продемонстрировать подарок отчима в действии, он выстрелил газом в потолок. Никто от этого не пострадал, но о том, что один из учащихся пришёл в школу с пистолетом узнала директриса. Она тут же позвонила маме мальчика и сообщила в полицию. В итоге представители МВД сначала забрали пистолет у мальчика, а затем, осмотрев квартиру, в которой он живёт, изъяли коробки от пневматики и от пуль.
По данным руководителя пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, маму мальчика сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – «Ненадлежащее воспитание ребёнка».
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