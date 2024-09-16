Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге шестиклассник принёс в школу пневматический пистолет похвастаться перед друзьями

12.56 Четверг, 19 сентября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге шестиклассник пронёс в школу пневматический пистолет, который ему ещё весной подарил отчим, чтобы похвастаться им перед своими друзьями.

Как сообщает Ura.ru, это произошло в новой школе №300 «Перспектива», которую курирует МЧС. По данным информационного агентства, раньше мальчик стрелял из пистолета только в присутствии родителей, которые приезжали вместе с ним в лес, чтобы пострелять.

В школу мальчик принёс пистолет незаряженным. На перемене вместе со своими сверстниками он пошёл в туалет, где достал оружие из рюкзака и показал его друзьям. Также желая продемонстрировать подарок отчима в действии, он выстрелил газом в потолок. Никто от этого не пострадал, но о том, что один из учащихся пришёл в школу с пистолетом узнала директриса. Она тут же позвонила маме мальчика и сообщила в полицию. В итоге представители МВД сначала забрали пистолет у мальчика, а затем, осмотрев квартиру, в которой он живёт, изъяли коробки от пневматики и от пуль.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, маму мальчика сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – «Ненадлежащее воспитание ребёнка».


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге 35-летний мужчина на электросамокате сбил 12-летнего мальчика
16 сентября 2024
Прокуратура проверит артинскую школу №1 после жалоб на состояние здания
13 сентября 2024
Серовским чиновникам придётся заплатить 900 тысяч родителям упавшего с качели мальчика
16 сентября 2024
Прославившийся видео с сумкой с деньгами военком с Урала заявил, что снимал ролик на эмоциях
17 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала

При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:16 В уральской столице 14-летняя девочка умерла в гостях у бабушки
12:56 В Екатеринбурге шестиклассник принёс в школу пневматический пистолет похвастаться перед друзьями
12:43 На полмиллиона рублей в Серове оштрафовали компанию за организацию детского отдыха в тайне от ведомств
12:09 24 нарушителя выявил миграционный рейд в Екатеринбурге
11:40 Брелок со скрытой камерой нашли кольцовские таможенники в посылке из Китая
11:05 Пробившего голову соседке подростка из свердловского села отправили под домашний арест
10:44 Восемь лет получила жительница Берёзовского за убийство сожителя из ревности
10:18 В Каменске-Уральском росгвардейцы задержали подозреваемых в краже велосипеда
09:27 Уральский Россельхознадзор не дал отправить на экспорт заражённый вредителями пиломатериал
21:19 В Екатеринбурге зоопарк поздравили с днём рождения
20:28 В Лесном под давлением прокуратуры отремонтировали дорогу
20:06 Самый известный бродячий пёс Свердловской области ушёл в самоволку
19:30 Мэр Артёмовского задержан по подозрению в коррупции
18:45 «Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа
18:29 Следователи передали дело о гибели девочки в Асбесте судьям
17:33 Синоптики обещают дожди в Свердловской области
17:27 В Екатеринбурге обещают поднять зарплаты для школьных охранников
16:26 В «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит международная мебельная выставка
16:00 На Белоярской АЭС прошли противоаварийные и антитеррористические учения
15:15 Упавший на «Форд Фокус» зонтик с веранды обошёлся екатеринбургскому кафе в 235 тысяч рублей
14:56 В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице 22-го Партсъезда
14:40 Ситуацию с пневмонией в школах Екатеринбурга назвали контролируемой
13:58 В Екатеринбурге открылась выставка современных кириллических шрифтов
13:04 На трассе Екатеринбург – Челябинск до конца сентября ограничат движение до одной полосы
12:31 В Свердловской области вынесли приговор по делу о производстве 11,2 килограмма наркотиков
11:51 Россельхознадзор сообщил об антисанитарии в алапаевском коровнике
Все новости Свердловской области
19:52 Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит
16:28 В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
15:41 Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены
15:11 СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
13:59 Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан
13:26 В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников
12:46 Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
19:11 В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров
16:59 СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
16:41 Суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот»
16:11 Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона
15:13 В Красноярске задержаны 9 человек по делу о смертельных медуслугах
13:25 В Подмосковье мигрантам запретят продавать уличную еду и алкоголь
12:48 СК: в Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев
17:44 В Армавире осудили подростка за подготовку к массовому убийству в школе
16:38 Путин подписал Указ о штатной численности ВС РФ
15:09 СМИ: задержан глава «ЕРСМ Сибири» в связи с хищением 2,5 млрд рублей
12:19 СК: по факту нападения на школьников в Челябинске возбуждены уголовные дела
11:59 СМИ: у напавшего на детей челябинского школьника с собой были молоток, нож и пистолет
11:26 В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие
15:34 Банк России повысил ключевую ставку до 19%
15:13 В Башкортостане 65 сотрудников ГИБДД привлечены к ответственности после антикоррупционной проверки
13:25 СМИ: в Новосибирске неизвестный распылил газ в детей, играющих в песочнице
12:32 СК: на счета бывшего замминистра обороны Попова наложен арест
18:40 В топ сфер для онлайн-рекламы попали недвижимость, развлечения и транспорт
18:07 СК: гендиректор «Ленбытхима» задержан по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа
Все новости России и мира
13:46 Валерий Сухих: Грамотная бюджетная политика позволяет выполнять социальные обязательства перед жителями на должном уровне
13:16 В уральской столице 14-летняя девочка умерла в гостях у бабушки
12:56 В Екатеринбурге шестиклассник принёс в школу пневматический пистолет похвастаться перед друзьями
12:43 На полмиллиона рублей в Серове оштрафовали компанию за организацию детского отдыха в тайне от ведомств
12:09 24 нарушителя выявил миграционный рейд в Екатеринбурге
11:40 Брелок со скрытой камерой нашли кольцовские таможенники в посылке из Китая
11:05 Пробившего голову соседке подростка из свердловского села отправили под домашний арест
10:59 Валерий Сухих: Стипендия – это не только финансовая помощь, но и инструмент мотивации для студентов
10:50 Должник, лишившись права распоряжаться квартирой, выплатил кредитные долги
10:44 Восемь лет получила жительница Берёзовского за убийство сожителя из ревности
10:18 В Каменске-Уральском росгвардейцы задержали подозреваемых в краже велосипеда
09:27 Уральский Россельхознадзор не дал отправить на экспорт заражённый вредителями пиломатериал
21:19 В Екатеринбурге зоопарк поздравили с днём рождения
20:28 В Лесном под давлением прокуратуры отремонтировали дорогу
20:06 Самый известный бродячий пёс Свердловской области ушёл в самоволку
19:30 Мэр Артёмовского задержан по подозрению в коррупции
18:45 «Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа
18:29 Следователи передали дело о гибели девочки в Асбесте судьям
18:05 Эксперты регионального Управления Росреестра проконсультировали более 50 жителей Перми, Березников и Чайковского
17:33 Синоптики обещают дожди в Свердловской области
17:27 В Екатеринбурге обещают поднять зарплаты для школьных охранников
16:26 В «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит международная мебельная выставка
16:00 На Белоярской АЭС прошли противоаварийные и антитеррористические учения
15:15 Упавший на «Форд Фокус» зонтик с веранды обошёлся екатеринбургскому кафе в 235 тысяч рублей
14:56 В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице 22-го Партсъезда
14:40 Ситуацию с пневмонией в школах Екатеринбурга назвали контролируемой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK