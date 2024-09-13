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Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что «движение чайлдфри» нужно запретить.
Об этом она сказала в интервью «Известиям» на полях IV Евразийского женского форума, рассуждая о «радикальном феминизме».
По мнению Матвиенко, на Западе феминизм «выродился», «радикализировался» и «стал воинствующим». «Благородная идея — бороться за равноправие женщин — давно ими “сдана в архив”. Это превратилось в противостояние и движение “против мужчин”, “против традиционных ценностей”. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — сказала Матвиенко.
Другие заявления из интервью
«России есть, что сказать миру в вопросе женской повестки, потому что у нас произошли колоссальные изменения в этой сфере за последние 10–15 лет»;
«Количество женщин-предпринимательниц за это время удвоилось, сегодня 30% руководителей малого и среднего бизнеса — это женщины»;
«Мы выступаем за сохранение ключевых традиционных ценностей всего человечества <...> Это ценность традиционной семьи, ценность наших детей, родителей, сохранения культуры и традиций каждого народа»;
Женщина должна иметь возможность самореализации «при сохранении ее главной миссии — мамы, бабушки, жены»;
«У нас всё больше женщин работают в органах власти разного уровня»;
«Женщина — это всегда красота, это эмоции, это забота, это милосердие, то, что и характеризует нашу Родину».
Об этом она сказала в интервью «Известиям» на полях IV Евразийского женского форума, рассуждая о «радикальном феминизме».
По мнению Матвиенко, на Западе феминизм «выродился», «радикализировался» и «стал воинствующим». «Благородная идея — бороться за равноправие женщин — давно ими “сдана в архив”. Это превратилось в противостояние и движение “против мужчин”, “против традиционных ценностей”. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — сказала Матвиенко.
Другие заявления из интервью
«России есть, что сказать миру в вопросе женской повестки, потому что у нас произошли колоссальные изменения в этой сфере за последние 10–15 лет»;
«Количество женщин-предпринимательниц за это время удвоилось, сегодня 30% руководителей малого и среднего бизнеса — это женщины»;
«Мы выступаем за сохранение ключевых традиционных ценностей всего человечества <...> Это ценность традиционной семьи, ценность наших детей, родителей, сохранения культуры и традиций каждого народа»;
Женщина должна иметь возможность самореализации «при сохранении ее главной миссии — мамы, бабушки, жены»;
«У нас всё больше женщин работают в органах власти разного уровня»;
«Женщина — это всегда красота, это эмоции, это забота, это милосердие, то, что и характеризует нашу Родину».
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