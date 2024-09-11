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За полгода Свердловская область заработала 216,5 миллиарда рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева
Свердловские власти отчитались о доходах, поступивших в областной бюджет. По словам регионального министра финансов Александра Старкова, всё идёт по плану.
Как уточняет департамент информационной политики Свердловской области, доход на 1 июля 2024 года составил 216,5 миллиардов рублей, что соответствует уровню минувшего 2023 года. Из них 192,5 миллиарда рублей – налоговые и неналоговые доходы, а 23,9 миллиарда рублей – безвозмездные поступления.
В это же время расходы у региона выросли и составили 198,5 миллиарда рубле, что выше уровня прошлого года на 18,8 миллиарда рублей.
Всего на социальную сферу было направлено 140,4 миллиарда рублей –70,7% от общего объёма расходов.
Как уточняет департамент информационной политики Свердловской области, доход на 1 июля 2024 года составил 216,5 миллиардов рублей, что соответствует уровню минувшего 2023 года. Из них 192,5 миллиарда рублей – налоговые и неналоговые доходы, а 23,9 миллиарда рублей – безвозмездные поступления.
В это же время расходы у региона выросли и составили 198,5 миллиарда рубле, что выше уровня прошлого года на 18,8 миллиарда рублей.
«Средства направлены на реализацию социальных программ, в том числе региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечение лекарственными препаратами онкобольных. А также расходы на индексацию социальных пособий и выплат, поддержку семей с детьми. Все эти направления отвечают задачам, поставленным Владимиром Путиным»,
– сказали в ДИПе.
Всего на социальную сферу было направлено 140,4 миллиарда рублей –70,7% от общего объёма расходов.
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