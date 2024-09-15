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Глава СК потребовал доклад об аварийном доме в Асбесте, из которого не переселяют людей

15.32 Четверг, 19 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Некрасова в Асбесте. Здание три года назад признали аварийным, но до сих пор не переселили людей.

Как рассказали в информационном центре СК, дом был построен в 1950 году, и сейчас он находится в очень плачевном состоянии: его фасад разрушается, кровля протекает, из-за сырости в квартирах образовалась плесень, систематически происходят замыкания электропроводки. В 2021 году его признали аварийным, но торопиться с предоставлением жилья на замену местные власти не стали, пообещав переселить людей только в 2028 году. В итоге жильцы, среди которых пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и участники боевых действий, вынуждены жить в небезопасных условиях, опасаясь обрушения дома или пожара из-за старой электропроводки.

Сейчас по данному факту в Свердловской области расследуется уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя свердловского СК Константина Мирошниченко доклад о его ходе и об окончательных результатах. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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