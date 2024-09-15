Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад об аварийном доме в Асбесте, из которого не переселяют людей
Фото: Владислав Постников
Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Некрасова в Асбесте. Здание три года назад признали аварийным, но до сих пор не переселили людей.
Как рассказали в информационном центре СК, дом был построен в 1950 году, и сейчас он находится в очень плачевном состоянии: его фасад разрушается, кровля протекает, из-за сырости в квартирах образовалась плесень, систематически происходят замыкания электропроводки. В 2021 году его признали аварийным, но торопиться с предоставлением жилья на замену местные власти не стали, пообещав переселить людей только в 2028 году. В итоге жильцы, среди которых пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и участники боевых действий, вынуждены жить в небезопасных условиях, опасаясь обрушения дома или пожара из-за старой электропроводки.
Сейчас по данному факту в Свердловской области расследуется уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя свердловского СК Константина Мирошниченко доклад о его ходе и об окончательных результатах. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Как рассказали в информационном центре СК, дом был построен в 1950 году, и сейчас он находится в очень плачевном состоянии: его фасад разрушается, кровля протекает, из-за сырости в квартирах образовалась плесень, систематически происходят замыкания электропроводки. В 2021 году его признали аварийным, но торопиться с предоставлением жилья на замену местные власти не стали, пообещав переселить людей только в 2028 году. В итоге жильцы, среди которых пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и участники боевых действий, вынуждены жить в небезопасных условиях, опасаясь обрушения дома или пожара из-за старой электропроводки.
Сейчас по данному факту в Свердловской области расследуется уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя свердловского СК Константина Мирошниченко доклад о его ходе и об окончательных результатах. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СК РФ проверяет нарушения прав жителей аварийного дома в Ревде: Глава комитета потребовал отчёт
15 сентября 2024
15 сентября 2024
Глава СК заинтересовался незаконным хостелом в Екатеринбурге
10 сентября 2024
10 сентября 2024
Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах исчезновения 12-летней девочки в Свердловской области
17 сентября 2024
17 сентября 2024
Глава СК потребовал доклад о произошедшем в нижнетагильском лицее
16 сентября 2024
16 сентября 2024