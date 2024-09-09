В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Челябинске задержан заместитель директора школы, в которой на этой неделе ученик с молотком напал на одноклассников и учителя.«Задержан заместитель директора учебного учреждения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность — прим. ред.), проведены обыски, произведены выемки и осмотры документов», — сообщает следственное управление по региону. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения и телефоны.Кроме того, задержан заместитель директора охранного предприятия, ему предъявлено обвинение (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.Проверки проведут также в отношении медиков и сотрудников Росгвардии. «Организованы доследственные проверки в отношении должностных лиц медицинского учреждения, где состоял на учете совершивший противоправные действия ученик, а также регионального управления Росгвардии при осуществлении надзорных функций в отношении частной охранной организации», — добавили в СУ СК по региону.Напомним, утром 16 сентября 13-летний ученик с молотком напал на троих одноклассников и учителя. Это произошло в 68 школе. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.