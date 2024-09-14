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Эксперты отмечают рост применения банковских ID для верификации в онлайне

15.43 Четверг, 19 сентября 2024
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Для верификации в онлайне российские пользователи все чаще используют банковские ID.

Сейчас на рынке есть несколько предложений от крупных банков, благодаря которым пользователи могут входить не только непосредственно на ресурсы кредитного учреждения, но и на ресурсы его многочисленных партнёров. Речь, в том числе, о маркетплейсах, онлайн-магазинах и других платформах, где требуется регистрация и авторизация пользователей в личных кабинетах.

Применение банковских ID считается наиболее востребованным способом верификации, так как этот вариант прост в использовании и не занимает много времени, отмечают участники рынка.

«Недавно мы провели исследование, в рамках которого выяснили, что при выборе способа верификации 63% продавцов на Авито прежде всего руководствуются такими факторами, как удобство и скорость. Верификация через банковские ID является одним из самых быстрых вариантов проверки профиля, она занимает всего несколько минут, возможно, именно поэтому данный способ наиболее востребован среди частных продавцов — его предпочитают 40% пользователей», — комментирует Владимир Антонов, руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито.

В Авито отмечают, что верификация через банковские ID является самым популярным способом проверки профиля на платформе, также можно пройти проверку по паспорту, водительскому удостоверению, реквизитам или через «Госуслуги».

В свою очередь в банках говорят, что верификация с помощью ID стала полноценной альтернативой подтверждению профиля по паспорту или другим документам. Например, на том же Авито среди прочих вариантов верификации есть возможность использовать ВТБ ID. В банке рассчитывают, что до конца года этим функционалом воспользуются «десятки тысяч клиентов», отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Добавим, что, по данным Авито, ежедневно верификацию на платформе проходит более 26 тысяч пользователей — это на 25% больше, чем годом ранее. Продавцы получают бейдж, на котором указано, что документы проверены. Это повышает доверие к участникам сделки, отмечают в компании.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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