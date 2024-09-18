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Валерий Сухих: Грамотная бюджетная политика позволяет выполнять социальные обязательства перед жителями на должном уровне
zsperm.ru
Краевой парламент одобрил поправки в бюджет Пермского края.
Пакет изменений в региональный бюджет на 2024 год и плановый период до 2026 г. предложил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Принятые корректировки коснутся всех государственных программ, которые реализуются в Пермском крае.
Парламентарии доработали и приняли во втором чтении законопроект об изменениях в действующий бюджет региона. Документ предполагает в том числе перераспределение дополнительных доходов краевой казны в размере более 9 млрд рублей, которые сформировались по итогам первого полугодия. Ранее глава региона Дмитрий Махонин предложил направить большую часть средств на приоритетные направления и выполнение социальных обязательств.
Так, порядка 2,8 млрд рублей направлено на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. В их число входят воспитатели детских садов, учителя, преподаватели колледжей. В рамках региональной программы «Медицинские кадры Прикамья» на выплаты молодым врачам и специалистам поправками предусмотрено 145 млн рублей. Принятые поправки также предусматривают увеличение резервного фонда правительства Пермского края для оказания поддержки участников СВО и членов их семей.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, предложенный пакет поправок отвечает приоритетным задачам, которые стоят перед регионом. «Дополнительные бюджетные средства увеличивают возможности нашего края в самых важных сферах: социальной политике, образовании и здравоохранении. Грамотная бюджетная политика позволяет нам выполнять социальные обязательства перед жителями на должном уровне и поддерживать достаточные темпы инвестиционного развития края», – отметил парламентарий.
Порядка 2 млрд рублей в трехлетнем периоде будет направлено, в том числе? на закупку вакцин и лекарственных препаратов и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Порядка 980 млн рублей – в 2024 году и по 470 млн рублей – в 2025 и 2026 гг. На закупку оборудования для новых школ Прикамья направлено 550 млн рублей на три года: 145 млн – в 2024 году, 174 млн – в 2025 году, 224 млн – в 2026 году. Также дополнительные средства заложены на софинансирование федерального проекта «Приоритет 2030» для развития Передовой инженерной школы в Политехническом университете.
Кроме того, поправками предусмотрено выделение дополнительных средств на поддержку местных бюджетов (186,6 млн рублей) и расселение ветхого аварийного жилья (218,8 млн рублей).
Пакет изменений в региональный бюджет на 2024 год и плановый период до 2026 г. предложил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Принятые корректировки коснутся всех государственных программ, которые реализуются в Пермском крае.
Парламентарии доработали и приняли во втором чтении законопроект об изменениях в действующий бюджет региона. Документ предполагает в том числе перераспределение дополнительных доходов краевой казны в размере более 9 млрд рублей, которые сформировались по итогам первого полугодия. Ранее глава региона Дмитрий Махонин предложил направить большую часть средств на приоритетные направления и выполнение социальных обязательств.
Так, порядка 2,8 млрд рублей направлено на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. В их число входят воспитатели детских садов, учителя, преподаватели колледжей. В рамках региональной программы «Медицинские кадры Прикамья» на выплаты молодым врачам и специалистам поправками предусмотрено 145 млн рублей. Принятые поправки также предусматривают увеличение резервного фонда правительства Пермского края для оказания поддержки участников СВО и членов их семей.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, предложенный пакет поправок отвечает приоритетным задачам, которые стоят перед регионом. «Дополнительные бюджетные средства увеличивают возможности нашего края в самых важных сферах: социальной политике, образовании и здравоохранении. Грамотная бюджетная политика позволяет нам выполнять социальные обязательства перед жителями на должном уровне и поддерживать достаточные темпы инвестиционного развития края», – отметил парламентарий.
Порядка 2 млрд рублей в трехлетнем периоде будет направлено, в том числе? на закупку вакцин и лекарственных препаратов и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Порядка 980 млн рублей – в 2024 году и по 470 млн рублей – в 2025 и 2026 гг. На закупку оборудования для новых школ Прикамья направлено 550 млн рублей на три года: 145 млн – в 2024 году, 174 млн – в 2025 году, 224 млн – в 2026 году. Также дополнительные средства заложены на софинансирование федерального проекта «Приоритет 2030» для развития Передовой инженерной школы в Политехническом университете.
Кроме того, поправками предусмотрено выделение дополнительных средств на поддержку местных бюджетов (186,6 млн рублей) и расселение ветхого аварийного жилья (218,8 млн рублей).
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