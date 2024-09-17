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Мэр Артёмовского задержан по подозрению в коррупции
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сегодня, 18 сентября, сотрудниками силовых органов был задержан глава администрации Артёмовского городского округа Константин Трофимов. Подробностями официальные органы не делятся, но по имеющимся данным, чиновника «взяли» в связи с расследованием коррупционных дел.
Издание «Ъ-Урал» со ссылкой на следственное управление СКР по Свердловской области сообщает, что в задержании главы Артёмовского принимали участие следователи и полицейские из областного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Операция была проведена на рабочем месте чиновника, в его кабинете в здании администрации города. Сам кабинет, после того как его покинули люди, был опечатан.
По информации издания «Егоршинские вести», причиной задержания главы Артемовского городского округа стали подозрения в получении взяток в особо крупном размере. Подозрения возникли на почве показаний некоторых руководителей муниципальных унитарных предприятий Артёмовского, то есть, фактически, подчинённых Трофимова.
Константин Трофимов занял кресло главы городского округа в 2020 году. Осенью 2025 года должен был истечь срок его полномочий. До своего мэрства Трофимов был депутатом и даже председательствовал в городской Думе.
Издание «Ъ-Урал» со ссылкой на следственное управление СКР по Свердловской области сообщает, что в задержании главы Артёмовского принимали участие следователи и полицейские из областного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Операция была проведена на рабочем месте чиновника, в его кабинете в здании администрации города. Сам кабинет, после того как его покинули люди, был опечатан.
По информации издания «Егоршинские вести», причиной задержания главы Артемовского городского округа стали подозрения в получении взяток в особо крупном размере. Подозрения возникли на почве показаний некоторых руководителей муниципальных унитарных предприятий Артёмовского, то есть, фактически, подчинённых Трофимова.
Константин Трофимов занял кресло главы городского округа в 2020 году. Осенью 2025 года должен был истечь срок его полномочий. До своего мэрства Трофимов был депутатом и даже председательствовал в городской Думе.
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