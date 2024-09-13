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Бывший премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников
Страница школьного учебника за 10 класс. Фото: Вечерние ведомости
Помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников, пишет РБК.
По его мнению, эта теория может привести к «духовному разложению детей».
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — сказал Хучиев в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета (цитата по РБК).
По данным издания, бывший премьер обратился с таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову.
В ведомстве это предложение пока не комментировали.
По его мнению, эта теория может привести к «духовному разложению детей».
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — сказал Хучиев в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета (цитата по РБК).
По данным издания, бывший премьер обратился с таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову.
В ведомстве это предложение пока не комментировали.
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