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Бывший премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников

17.29 Четверг, 19 сентября 2024
Страница школьного учебника за 10 класс. Фото: Вечерние ведомости
Помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников, пишет РБК.

По его мнению, эта теория может привести к «духовному разложению детей».

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — сказал Хучиев в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета (цитата по РБК).

По данным издания, бывший премьер обратился с таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову.

В ведомстве это предложение пока не комментировали.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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