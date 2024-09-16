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Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит

19.52 Среда, 18 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Россияне стали чаще покупать мототехнику в кредит. Как отмечают представители авторынка, речь идёт квадроциклах, питбайках, снегоходах, мотоциклах и т.д.

По мнению автоэкспертов, мототехнику стали чаще приобретать для развлечений и досуга, загородного дома, для дачных сезонных поездок и т.п. При этом покупатели ищут выгодные условия по рассрочке и кредитам, особенно с учётом сезонных колебаний цен.

Многие отдают предпочтение мототехнике с пробегом, так как нередко те же квадроциклы или снегоходы были куплены, что называется, на сезон, и вскоре их продают в отличном состоянии. Такая же сезонная история с водными транспортными средствами. Например, купленный в расчете на жаркое лето гидроцикл или небольшой катер не пригодился (или не оправдал ожиданий) и занимает место в гараже.

В связи с активностью на этом рынке покупатели делают ставку на оперативность в заключении договора, простую коммуникацию с продавцом и надёжность. Многое выбирают онлайн-кредитование, так как оформление кредита «не вставая с дивана», без необходимости посещения банка, становится популярным во всех сферах.

Так, например, на Авито сумма кредита на приобретение мототехники и водного транспорта — от 100 тыс. до 8 млн рублей, говорят в компании. Можно приобрести как новую технику, так и с пробегом. Покупатели используют сервис онлайн-кредитования в мобильном приложении Авито, причем, прямо из карточки объявления, говорят в компании.

По поводу надёжности там отмечают, что подтверждение личных данных происходит через ЕСИА (портал Госуслуг), подобная схема одобрена ЦБ РФ. Кредитная заявка рассматривается несколькими банками.

В Авито Авто рассчитывают, что развитие онлайн-кредитования поможет увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян.

Добавим, что на данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. – водного транспорта.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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