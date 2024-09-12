Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Военный суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот».Об этом пишут СМИ. По данным РИА Новости, Вячеслава Ахмедова отправили под домашний арест.В августе Ахмедов обжаловал свой арест по делу о хищении.Напомним, военный суд 3 августа отправил в СИЗО полковника Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.