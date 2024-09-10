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Школьников Екатеринбурга кормят 15 организаторов питания
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
О большой конкуренции среди поставщиков еды для екатеринбургских школ поведала сегодня, 19 сентября, директор Департамента образования городской администрации Инна Гумбатова. По её словам, едой учеников 166 школ уральской столицы обеспечивают 15 организаторов питания.
Большая конкуренция, по словам чиновницы, позволяет обеспечить сбалансированное и разнообразное меню. Об этом она говорила журналистам во время сегодняшнего пресс-тура по некоторым учебным заведениям города (подробнее об этом показательном мероприятии рассказывает официальный портал Екатеринбург.РФ). Напомнили Инна Гумбатова и о том, что в рамках государственной поддержки все дети начальной школы питаются бесплатно, а для учеников более «взрослых» классов существуют различные льготные категории.
Меню для школьников организаторы питания составляют не самостоятельно, но совместно с представителями Роспотребнадзора. Некоторые блюда предлагают включить в «расписание» школьных столовых сами дети. Качество питания контролируется надзорными органами. Родители учеников, да и сами школьники и сами не позволяют кормить их абы чем, моментально распространяя информацию, если качество какого-то блюда вызвало сомнение.
Как сообщает Екатеринбург.РФ, к новому учебному году были проведены капитальные и косметические ремонты семи обеденных школьных залов. Их оформляли с учётом дизайн-проектов, которые школьники присылали на соответствующие конкурсы.
Большая конкуренция, по словам чиновницы, позволяет обеспечить сбалансированное и разнообразное меню. Об этом она говорила журналистам во время сегодняшнего пресс-тура по некоторым учебным заведениям города (подробнее об этом показательном мероприятии рассказывает официальный портал Екатеринбург.РФ). Напомнили Инна Гумбатова и о том, что в рамках государственной поддержки все дети начальной школы питаются бесплатно, а для учеников более «взрослых» классов существуют различные льготные категории.
Меню для школьников организаторы питания составляют не самостоятельно, но совместно с представителями Роспотребнадзора. Некоторые блюда предлагают включить в «расписание» школьных столовых сами дети. Качество питания контролируется надзорными органами. Родители учеников, да и сами школьники и сами не позволяют кормить их абы чем, моментально распространяя информацию, если качество какого-то блюда вызвало сомнение.
Как сообщает Екатеринбург.РФ, к новому учебному году были проведены капитальные и косметические ремонты семи обеденных школьных залов. Их оформляли с учётом дизайн-проектов, которые школьники присылали на соответствующие конкурсы.
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