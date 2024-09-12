Должник, лишившись права распоряжаться квартирой, выплатил кредитные долги

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Судебные приставы Перми побудили к оплате долгов по кредитным платежам и штрафам ГИБДД пермяка, долгое время уклонявшегося от погашения свыше 975 тысяч рублей.На исполнении в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю в отношении местного жителя находилось 86 исполнительных производств. Должник без уважительной причины не выплачивал почти миллионную задолженность. Несмотря на принимаемые меры принудительного воздействия, долги продолжали расти.В рамках работы по исполнительным производствам судебным приставом был наложен запрет на регистрационные действия с квартирой должника.Мужчина, захотев улучшить качество жизни, решил сменить жильё, но не учёл барьер в виде запрета на регдействия. Так как сделка по купле-продаже квартиры шла полным ходом, и деньги от покупателя уже поступили на счёт продавца, ему необходимо было в срочном порядке погасить задолженность.Таким образом, обеспечительные действия судебного пристава в виде запрета на регистрационные действия с недвижимостью побудили гражданина полностью исполнить свои финансовые обязательства. Все 86 исполнительных производств в отношении пермяка были окончены фактическим исполнением.