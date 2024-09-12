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Должник, лишившись права распоряжаться квартирой, выплатил кредитные долги
Судебные приставы Перми побудили к оплате долгов по кредитным платежам и штрафам ГИБДД пермяка, долгое время уклонявшегося от погашения свыше 975 тысяч рублей.
На исполнении в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю в отношении местного жителя находилось 86 исполнительных производств. Должник без уважительной причины не выплачивал почти миллионную задолженность. Несмотря на принимаемые меры принудительного воздействия, долги продолжали расти.
В рамках работы по исполнительным производствам судебным приставом был наложен запрет на регистрационные действия с квартирой должника.
Мужчина, захотев улучшить качество жизни, решил сменить жильё, но не учёл барьер в виде запрета на регдействия. Так как сделка по купле-продаже квартиры шла полным ходом, и деньги от покупателя уже поступили на счёт продавца, ему необходимо было в срочном порядке погасить задолженность.
Таким образом, обеспечительные действия судебного пристава в виде запрета на регистрационные действия с недвижимостью побудили гражданина полностью исполнить свои финансовые обязательства. Все 86 исполнительных производств в отношении пермяка были окончены фактическим исполнением.
На исполнении в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю в отношении местного жителя находилось 86 исполнительных производств. Должник без уважительной причины не выплачивал почти миллионную задолженность. Несмотря на принимаемые меры принудительного воздействия, долги продолжали расти.
В рамках работы по исполнительным производствам судебным приставом был наложен запрет на регистрационные действия с квартирой должника.
Мужчина, захотев улучшить качество жизни, решил сменить жильё, но не учёл барьер в виде запрета на регдействия. Так как сделка по купле-продаже квартиры шла полным ходом, и деньги от покупателя уже поступили на счёт продавца, ему необходимо было в срочном порядке погасить задолженность.
Таким образом, обеспечительные действия судебного пристава в виде запрета на регистрационные действия с недвижимостью побудили гражданина полностью исполнить свои финансовые обязательства. Все 86 исполнительных производств в отношении пермяка были окончены фактическим исполнением.
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