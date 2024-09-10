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В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
Фото: Вечерние ведомости
Из-за стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, ещё двое ранены.
Об этом пишет ТАСС. По данным агентства, среди пострадавших есть полицейские. Несколько человек задержаны.
На месте работают сотрудники СК. Официальных комментариев о перестрелке у офиса пока нет. Ранее в телеграм-каналах писали о семи пострадавших.
В среду Татьяна Бакальчук заявила о попытке захватить офисы Wildberries в Москве.
Об этом пишет ТАСС. По данным агентства, среди пострадавших есть полицейские. Несколько человек задержаны.
На месте работают сотрудники СК. Официальных комментариев о перестрелке у офиса пока нет. Ранее в телеграм-каналах писали о семи пострадавших.
В среду Татьяна Бакальчук заявила о попытке захватить офисы Wildberries в Москве.
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