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24 нарушителя выявил миграционный рейд в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
В минувший вторник, 17 сентября, в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошёл миграционный рейд, в ходе которого силовики проверили 218 иностранцев. Из них нарушителями оказалось лишь 24 человека.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе полиции, всего был составлен 31 административной материл:
– 17 за нарушение режима пребывания в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ);
– 5 за нарушение иммиграционных правил (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ);
– 5 за нарушение правил миграционного учета (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ;
– 4 за нарушение правил трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).
Теперь в отношении нарушителей будет решаться вопрос о выдворении за пределы России.
Кроме этого, в отношении двух работодателей было зарегистрировано два материала за привлечение к труду иностранцев без разрешения на работу либо патента.
Ещё 22 материала, которые были составлены во вторник, касались распития алкоголя в общественном месте (1), мелкое хулиганство (1), езда с тонировкой (19), вождение без прав (1).
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе полиции, всего был составлен 31 административной материл:
– 17 за нарушение режима пребывания в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ);
– 5 за нарушение иммиграционных правил (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ);
– 5 за нарушение правил миграционного учета (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ;
– 4 за нарушение правил трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).
Теперь в отношении нарушителей будет решаться вопрос о выдворении за пределы России.
Кроме этого, в отношении двух работодателей было зарегистрировано два материала за привлечение к труду иностранцев без разрешения на работу либо патента.
Ещё 22 материала, которые были составлены во вторник, касались распития алкоголя в общественном месте (1), мелкое хулиганство (1), езда с тонировкой (19), вождение без прав (1).
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