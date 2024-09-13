24 нарушителя выявил миграционный рейд в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувший вторник, 17 сентября, в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошёл миграционный рейд, в ходе которого силовики проверили 218 иностранцев. Из них нарушителями оказалось лишь 24 человека.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе полиции, всего был составлен 31 административной материл:– 17 за нарушение режима пребывания в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ);– 5 за нарушение иммиграционных правил (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ);– 5 за нарушение правил миграционного учета (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ;– 4 за нарушение правил трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).Теперь в отношении нарушителей будет решаться вопрос о выдворении за пределы России.Кроме этого, в отношении двух работодателей было зарегистрировано два материала за привлечение к труду иностранцев без разрешения на работу либо патента.Ещё 22 материала, которые были составлены во вторник, касались распития алкоголя в общественном месте (1), мелкое хулиганство (1), езда с тонировкой (19), вождение без прав (1).