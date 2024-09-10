В Лесном под давлением прокуратуры отремонтировали дорогу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вмешательство госавтоинспекторов, прокуратуры и суда потребовалось, чтобы в городе Лесном Свердловской области взялись ремонтировать дорогу. Речь идёт об участке на улице Павлика Морозова, на плохое состояние которого обратили внимание местные жители.Специалисты из ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО город Лесной на автодороге по улице Павлика Морозова отметили отсутствие тротуара и стационарного освещения. Не было здесь и пешеходного перехода. А сама проезжая часть пугала количеством выбоин. После совместной с прокуратурой проверки было заключено, что неудовлетворительное состояние улицы рано или поздно приведёт к беде.Прокуратура Лесного после проверки обратилась в городской суд с исковым заявлением, в котором предлагалось обязать администрацию городского округа обеспечить финансирование и организовать работы на улице Павлика Морозова. Суд эти предложения поддержал, чиновникам администрации дали 10 месяцев на финансирование работ, а Управлению городского хозяйства —18 месяцев на их выполнение.Сегодня прокуратура Свердловской области сообщает, что работы в Лесном проведены. Дорожное покрытие стало гладким, а на улице Павлика Морозова появилось и освещение, и пешеходный переход, и даже тротуар.