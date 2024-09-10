В УГИБДД предупредили об перекрытии трассы ради «Кросса Нации» в Шалинском районе 21 сентября





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция призывает автомобилистов отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты движения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском УГИБДД предупреждают о перекрытии трассы Первоуральск – Шаля со 118-го по 119-й километр ради проведения «Кросса Наций», который пройдёт в эту субботу, 21 сентября.Ограничения будут действовать с 10.40 до 14.00.Объехать перекрытый участок можно будет через улицу Нефтяников в посёлке Шаля, и далее по улицам Энгельса – Блюхера – Кирова, а также через Кирова – Пушкина.Схема: УГИБДД по Свердловской области