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В уральской столице 14-летняя девочка умерла в гостях у бабушки
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге 14-летнее девочка, приехавшая к бабушке в уральскую столицу из Кемерово, умерла во сне. Предварительной причиной смерти назвали инсульт.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», вечером 18 сентября школьница после прогулки вернулась домой и легла спать, а сегодня, 19 сентября, утром бабушка обнаружила свою внучку без признаков жизни. Пожилая женщина вызвала скорую, но прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть.
По словам родственников, девочка на здоровье не жаловалась. Сейчас тело школьницы увезли на вскрытие. В СК отказались комментировать этот инцидент.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», вечером 18 сентября школьница после прогулки вернулась домой и легла спать, а сегодня, 19 сентября, утром бабушка обнаружила свою внучку без признаков жизни. Пожилая женщина вызвала скорую, но прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть.
По словам родственников, девочка на здоровье не жаловалась. Сейчас тело школьницы увезли на вскрытие. В СК отказались комментировать этот инцидент.
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