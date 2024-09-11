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СМИ: задержан глава «ЕРСМ Сибири» в связи с хищением 2,5 млрд рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Красноярске задержали главу «ЕРСМ Сибири», его подозревают в хищении при строительстве объекта Минобороны, об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации РИА Новости, речь о сумме более 2,5 млрд рублей. Агентство утверждает, что против «ЕРСМ Сибири» с мая 2023 был подан 21 иск на общую сумму около 30 млрд рублей.
Между тем, по данным ТАСС, глава ООО «ЕРСМ Сибири» «задержан по делу о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны».
Официальных комментариев пока нет.
По информации РИА Новости, речь о сумме более 2,5 млрд рублей. Агентство утверждает, что против «ЕРСМ Сибири» с мая 2023 был подан 21 иск на общую сумму около 30 млрд рублей.
Между тем, по данным ТАСС, глава ООО «ЕРСМ Сибири» «задержан по делу о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны».
Официальных комментариев пока нет.
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