СМИ: задержан глава «ЕРСМ Сибири» в связи с хищением 2,5 млрд рублей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Красноярске задержали главу «ЕРСМ Сибири», его подозревают в хищении при строительстве объекта Минобороны, об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.По информации РИА Новости, речь о сумме более 2,5 млрд рублей. Агентство утверждает, что против «ЕРСМ Сибири» с мая 2023 был подан 21 иск на общую сумму около 30 млрд рублей.Между тем, по данным ТАСС, глава ООО «ЕРСМ Сибири» «задержан по делу о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны».Официальных комментариев пока нет.