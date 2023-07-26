Возрастное ограничение 18+
Фигурант громкого дела по убийству согласился давать показания о взятках высокопоставленным силовикам из МВД и ФСБ, чтобы остаться на свободе
Документ подписан зампрокурора Свердловской области, при этом судьба документа остается загадкой
После начала резонансного процесса по убийству околокриминального предпринимателя из Екатеринбурга Зубакина, которое было совершено еще в далеком 2000-м году, начали появляться удивительные подробности этого дела. Оказывается, возобновление расследования связано не столько с тем, что найдены какие-то новые доказательства причастности к убийству (к слову доказательств в деле, кроме показаний разных лиц, нет никаких).
Основной целью возобновления неких действий по убийству более чем 20-летней давности стали досудебные соглашения, которые заключили главные фигуранты этого дела в 2022 году.
В распоряжении «Вечерних ведомостей» оказались эти самые главные документы – все-таки досудебка, в которой говорится о взятках, да еще и сразу нескольким известным и не очень силовикам и даже судье одного из районных судов Екатеринбурга, имеет, очевидно, большое значение не только для этого конкретного дела, но и для всего силового блока региона.
Михаил Клок – персонаж, который в последнее время достаточно часто появляется в СМИ в связи с уголовным делом по убийству 20-летней давности – в 2000 году в Екатеринбурге возле подъезда убили околокриминального предпринимателя Зубакина. Сам Клок проходил подозреваемым по разным эпизодам уже 10 раз. Ну, такой – пенсионер преступности. Особо примечательной биографией не обладает, самое интересное в его жизненном пути – каждый раз, когда его арестовывают он начинает «сдавать» всех. При этом он как сдает сообщников, так и может наговаривать на невиновных. Наверное, его можно смело назвать профессиональным «стукачком» или «заключателем сделок». Отметим, что это не первая, и, думается, не последняя сделка в жизни Клока.
Как сам он утверждал на одном из допросов, он давно уже не «криминалит», а только якобы бизнесом каким-то занимается. Но если даже преступления он совершать прекратил, то доносительством (как и лже-доносительством) заниматься не прекращает.
За последние 10 лет задерживали его несколько раз, и каждый раз он давал на кого-то показания – то пытался засадить своего давнего «сослуживца преступных дел» – господина Поварова, то по списку указывал разных людей.
Сейчас же Клок проходит еще и по одному делу потерпевшим, пытаясь доказать, что его насиловали (физически) в екатеринбургской колонии №2. И находится не в СИЗО, а фактически на свободе.
Однако нас интересует больше как раз дело по этому самому убийству 2000 года.
С чего все началось и при чем тут начальник уголовного розыска области?
Нынешняя история началась не с убийства, а с ареста Клока в 2013 году. Тогда к нему в колонию ИК-2 в Екатеринбурге часто захаживали сразу несколько силовиков. Видео этих встреч позже было изъято у одного из сотрудников «двойки» (вообще, видео там снимать, конечно же, нельзя, но, вероятно, скрытыми камерами сотрудники колонии выкруживали себе повышения или просто собирали компромат для, например, личного обогащения). К слову, некоторые фрагменты этих видео уже попадали в СМИ.
На видео Михаил Клок в разговоре с сотрудниками МВД рьяно рассказывает разные истории. При этом, местами он наезжает на этих самых полицейских (так, можно услышать и такую фразу: у меня такое ощущение, что вы вообще не владеете ситуацией), местами настаивает на том, чтобы полицейские вытащили его из колонии. Есть и моменты, где полицейские даже предлагают Клоку написать заявления вместо него (дружеская помощь такая получается, когда Клок жалуется полисмену о том, что он устал писать).
Но есть и совсем шокирующие моменты, когда Клок возмущается тем, что ему предлагают написать что-то наподобие открытого ответа, прописав так – «позднее вспомню» или «и другие», то есть написать о неких участниках преступлений без фамилий – а такие показания потом могут использовать хоть против кого, по мнению Клока, и он даже возмущенно говорит: «Кого хочешь, того и затягивай что ли получается?»
Есть на записи и фрагменты, где Клок открыто просит Молодцова (нынешнего начальника уголовного розыска Свердловской области) и Лапшина (ныне председатель общественного совета УМВД по Екатеринбургу), чтобы его, Клока, убрали из дела, связав двух других лиц напрямую друг с другом – Дмитрия Дейча (заказчика убийства) и некоего Мамедова. К слову, сейчас по делу об убийстве Зубакина проходит Насими Мамедов, мы писали о начале рассмотрения его дела коллегией присяжных. Однако в самом разговоре с Молодцовым Клок не указывал, какого конкретно Мамедова он имеет в виду, хотя Мамедовых в его окружении было минимум трое, один из которых – Широв Мамедов, наемный убийца, которого убили несколько лет назад. А кроме того, был еще и Тимур Мамедов, также убивавший людей. О нем также говорили и свидетели обвинения в деле по Насими Мамедову. Но Тимур Мамедов тоже мертв.
Но, конечно, сами видео без текста досудебки не так интересны, ведь они, по сути, дополняют и иллюстрируют то, что в ней указано.
В самой досудебке, которая заключена уже в 2022 году, то есть спустя 9 лет после первых разговоров об убийстве, указано, что Михаил Клок «берет на себя обязательство выполнить следующие действия: дать правдивые и признательные показания о своей преступной деятельности, дать показания в отношении сотрудников правоохранительных органов, изобличающие их в получении взятки в 2013 году за не привлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина А.В.». Также он подписал обязательства рассказать о взятках судье Кировского районного суда (за вынесение мягкого приговора), сотруднику ФСБ (который то ли взял взятку, то ли похитил 20 млн рублей, связанных с назначением мэра одного из городов Свердловской области).
За все это Клоку пообещали (и задокументировали), что его дело будет рассмотрено в особом порядке и в особом же порядке будет вынесено судебное решение по уголовному делу. К слову, частично силовые ведомства свои обещания уже исполняют – так, Клок, несмотря на то что проходит по уголовному делу по убийству сейчас, находится на свободе. Причем изначально ему назначали как бы домашний арест, но при этом о его перемещениях по Екатеринбургу (и даже по другим регионам РФ) сообщали его знакомые. Сейчас же и того оказался в Москве и по делу Насими Мамедова выступил по видеосвязи из столичного суда.
При этом в досудебном соглашении также указано, что если Клок не исполнит данные обязательства, то его «могут» заново судить и приговор «может быть заново предусмотрен».
Но вот как это может быть – оно, конечно, чудесно – есть согласился на досудебку, а дальше – хоть потоп! Подтвердилось, не подтвердилось – уже неважно, все равно получаешь меньше, а то и ничего, и в целом нести можешь что угодно, писать на кого угодно?
После этой шокирующей досудебки Клок встречался в 2022 году с одним из тех, кто в 2013 году захаживал к нему в колонию, и, очевидно, вёл дела Клока – с сотрудником МВД по фамилии Головко (сейчас занимает должность начальника угрозыска Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы), и в ходе разговора он, конечно, высказывал недовольства тем, что Клок заключил эту досудебку. А сам же Клок сокрушается, что сотрудники полиции, попавшие на «кинофильм» о разговорах с Клоком на «двойке», не смогли предотвратить это. Еще Клок утверждает, что всё началось только из-за видео из колонии, на которых Клок общается с действующим начальником уголовного розыска Свердловской области и другими сотрудниками МВД. А полицейский просит не плевать ему в душу и сокрушается, что адвокат тоже не смог что-то сделать.
Еще более интересным кажется фрагмент этой записи, рассекреченной органами ФСБ в связи с уголовным делом о взятках, где сотрудник МВД Головко утверждает, что не бросает Клока, и что зря он так переживает. При этом он интересуется, что там «ему говорят». И узнает, что Клоку предъявляют вторую часть статьи 105 УК РФ (убийство).
Полицейский Головко же утверждает, что Клоку все равно ничего не грозит, так как дело было 22 года назад, а видео, снятое в колонии, можно «распедалить» как линию защиты Клока.
При этом нужно отметить, что после ли разговора или нет, но в итоге Клока сейчас судят только за пособничество, а не за организацию и исполнение убийства. Мог ли как-то повлиять этот разговор на ход дела, остается неизвестным.
Также на записи Клок в очередной раз жалуется, что его все бросили, говорит о некоем «жирном», которого сотрудник МВД называет «чертом». Судя по разговору, речь может идти также о сотруднике МВД.
Еще интересного из этого разговора то, что Клок пообещал Головко, что «его [Головко] Клок «сдавать» не будет.
Чуть позже Клок вновь повторяет эту мысль, что разговаривающего с ним сотрудника МВД не будет в его показаниях, однако просит его не расстраиваться, что в них будут друзья и коллеги этого сотрудника. При этом напоминает про 15 миллионов, из-за которых его самого «послали», и этот сотрудник МВД ничего не смог нажить.
Как мы уже писали выше, начальника угрозыска аж допрашивали по делу о взятке. Сам допрос, происходивший еще в прошлом году, фактически ничего интересного из себя не представляет. Молодцову задают достаточно веганские вопросы, не требуя четких и точных ответов.
При этом он формулирует свои изложения так, будто никаких договоренностей с Клоком у него не было, а требования Клока, например, о том, чтобы связать фигуранта Дейча и некоего Мамедова, Молодцов описывает не как просьбу (хотя на видео вполне отчетливо слышно требование связать этих двух лиц), а показания. При этом Молодцов утверждает, что самих видео он не видел, но рассказывает, что посещал Клока в колонии вместе с Антоном Лапшиным (сейчас сотрудник РМК и целый председатель общественного совета УМВД по Екатеринбургу).
Однако Молодцов заявляет, что в 2013 году, после получения информации об убийстве Зубакина, она не нашла подтверждения. То есть, получается, что – либо не было никаких доказательств, либо действительно была взятка силовикам за закрытие глаз на преступление многолетней давности?
А в другом документе Молодцов и вообще утверждает, что никакой информации по делу об убийстве Зубакина у него нет. Что, конечно, совсем не вяжется с видеозаписью, на которой Молодцов обсуждает с Клоком это самое убийство.
Здесь, конечно, возникает сразу очень много вопросов – если то, что говорил и наговаривал Михаил Клок, не нашло подтверждения в 2013 году, то какие подтверждения обнаружены сейчас? Спойлер: фактически никаких новых. Как были лишь слова Клока о преступлении, так они и остались. Никаких новых доказательств (да или хотя бы и старых) предоставлено не было.
Зато появилась досудебка Клока. И досудебка еще одного фигуранта этого дела, которая настолько шокирующая, что о ней мы расскажем в другом материале.
Основной целью возобновления неких действий по убийству более чем 20-летней давности стали досудебные соглашения, которые заключили главные фигуранты этого дела в 2022 году.
В распоряжении «Вечерних ведомостей» оказались эти самые главные документы – все-таки досудебка, в которой говорится о взятках, да еще и сразу нескольким известным и не очень силовикам и даже судье одного из районных судов Екатеринбурга, имеет, очевидно, большое значение не только для этого конкретного дела, но и для всего силового блока региона.
Кто такой Клок?
Михаил Клок – персонаж, который в последнее время достаточно часто появляется в СМИ в связи с уголовным делом по убийству 20-летней давности – в 2000 году в Екатеринбурге возле подъезда убили околокриминального предпринимателя Зубакина. Сам Клок проходил подозреваемым по разным эпизодам уже 10 раз. Ну, такой – пенсионер преступности. Особо примечательной биографией не обладает, самое интересное в его жизненном пути – каждый раз, когда его арестовывают он начинает «сдавать» всех. При этом он как сдает сообщников, так и может наговаривать на невиновных. Наверное, его можно смело назвать профессиональным «стукачком» или «заключателем сделок». Отметим, что это не первая, и, думается, не последняя сделка в жизни Клока.
Как сам он утверждал на одном из допросов, он давно уже не «криминалит», а только якобы бизнесом каким-то занимается. Но если даже преступления он совершать прекратил, то доносительством (как и лже-доносительством) заниматься не прекращает.
За последние 10 лет задерживали его несколько раз, и каждый раз он давал на кого-то показания – то пытался засадить своего давнего «сослуживца преступных дел» – господина Поварова, то по списку указывал разных людей.
Сейчас же Клок проходит еще и по одному делу потерпевшим, пытаясь доказать, что его насиловали (физически) в екатеринбургской колонии №2. И находится не в СИЗО, а фактически на свободе.
Однако нас интересует больше как раз дело по этому самому убийству 2000 года.
С чего все началось и при чем тут начальник уголовного розыска области?
Нынешняя история началась не с убийства, а с ареста Клока в 2013 году. Тогда к нему в колонию ИК-2 в Екатеринбурге часто захаживали сразу несколько силовиков. Видео этих встреч позже было изъято у одного из сотрудников «двойки» (вообще, видео там снимать, конечно же, нельзя, но, вероятно, скрытыми камерами сотрудники колонии выкруживали себе повышения или просто собирали компромат для, например, личного обогащения). К слову, некоторые фрагменты этих видео уже попадали в СМИ.
На видео Михаил Клок в разговоре с сотрудниками МВД рьяно рассказывает разные истории. При этом, местами он наезжает на этих самых полицейских (так, можно услышать и такую фразу: у меня такое ощущение, что вы вообще не владеете ситуацией), местами настаивает на том, чтобы полицейские вытащили его из колонии. Есть и моменты, где полицейские даже предлагают Клоку написать заявления вместо него (дружеская помощь такая получается, когда Клок жалуется полисмену о том, что он устал писать).
Но есть и совсем шокирующие моменты, когда Клок возмущается тем, что ему предлагают написать что-то наподобие открытого ответа, прописав так – «позднее вспомню» или «и другие», то есть написать о неких участниках преступлений без фамилий – а такие показания потом могут использовать хоть против кого, по мнению Клока, и он даже возмущенно говорит: «Кого хочешь, того и затягивай что ли получается?»
Есть на записи и фрагменты, где Клок открыто просит Молодцова (нынешнего начальника уголовного розыска Свердловской области) и Лапшина (ныне председатель общественного совета УМВД по Екатеринбургу), чтобы его, Клока, убрали из дела, связав двух других лиц напрямую друг с другом – Дмитрия Дейча (заказчика убийства) и некоего Мамедова. К слову, сейчас по делу об убийстве Зубакина проходит Насими Мамедов, мы писали о начале рассмотрения его дела коллегией присяжных. Однако в самом разговоре с Молодцовым Клок не указывал, какого конкретно Мамедова он имеет в виду, хотя Мамедовых в его окружении было минимум трое, один из которых – Широв Мамедов, наемный убийца, которого убили несколько лет назад. А кроме того, был еще и Тимур Мамедов, также убивавший людей. О нем также говорили и свидетели обвинения в деле по Насими Мамедову. Но Тимур Мамедов тоже мертв.
На видео Клок сокрушается после фразы Молодцова «Пусть Дейч идет заказчиком, да и всё» и заявляет, что хочет «отскочить» от этого дела
Но, конечно, сами видео без текста досудебки не так интересны, ведь они, по сути, дополняют и иллюстрируют то, что в ней указано.
Обязательства Клока
В самой досудебке, которая заключена уже в 2022 году, то есть спустя 9 лет после первых разговоров об убийстве, указано, что Михаил Клок «берет на себя обязательство выполнить следующие действия: дать правдивые и признательные показания о своей преступной деятельности, дать показания в отношении сотрудников правоохранительных органов, изобличающие их в получении взятки в 2013 году за не привлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина А.В.». Также он подписал обязательства рассказать о взятках судье Кировского районного суда (за вынесение мягкого приговора), сотруднику ФСБ (который то ли взял взятку, то ли похитил 20 млн рублей, связанных с назначением мэра одного из городов Свердловской области).
За все это Клоку пообещали (и задокументировали), что его дело будет рассмотрено в особом порядке и в особом же порядке будет вынесено судебное решение по уголовному делу. К слову, частично силовые ведомства свои обещания уже исполняют – так, Клок, несмотря на то что проходит по уголовному делу по убийству сейчас, находится на свободе. Причем изначально ему назначали как бы домашний арест, но при этом о его перемещениях по Екатеринбургу (и даже по другим регионам РФ) сообщали его знакомые. Сейчас же и того оказался в Москве и по делу Насими Мамедова выступил по видеосвязи из столичного суда.
При этом в досудебном соглашении также указано, что если Клок не исполнит данные обязательства, то его «могут» заново судить и приговор «может быть заново предусмотрен».
Но вот как это может быть – оно, конечно, чудесно – есть согласился на досудебку, а дальше – хоть потоп! Подтвердилось, не подтвердилось – уже неважно, все равно получаешь меньше, а то и ничего, и в целом нести можешь что угодно, писать на кого угодно?
После этой шокирующей досудебки Клок встречался в 2022 году с одним из тех, кто в 2013 году захаживал к нему в колонию, и, очевидно, вёл дела Клока – с сотрудником МВД по фамилии Головко (сейчас занимает должность начальника угрозыска Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы), и в ходе разговора он, конечно, высказывал недовольства тем, что Клок заключил эту досудебку. А сам же Клок сокрушается, что сотрудники полиции, попавшие на «кинофильм» о разговорах с Клоком на «двойке», не смогли предотвратить это. Еще Клок утверждает, что всё началось только из-за видео из колонии, на которых Клок общается с действующим начальником уголовного розыска Свердловской области и другими сотрудниками МВД. А полицейский просит не плевать ему в душу и сокрушается, что адвокат тоже не смог что-то сделать.
Еще более интересным кажется фрагмент этой записи, рассекреченной органами ФСБ в связи с уголовным делом о взятках, где сотрудник МВД Головко утверждает, что не бросает Клока, и что зря он так переживает. При этом он интересуется, что там «ему говорят». И узнает, что Клоку предъявляют вторую часть статьи 105 УК РФ (убийство).
Полицейский Головко же утверждает, что Клоку все равно ничего не грозит, так как дело было 22 года назад, а видео, снятое в колонии, можно «распедалить» как линию защиты Клока.
При этом нужно отметить, что после ли разговора или нет, но в итоге Клока сейчас судят только за пособничество, а не за организацию и исполнение убийства. Мог ли как-то повлиять этот разговор на ход дела, остается неизвестным.
Также на записи Клок в очередной раз жалуется, что его все бросили, говорит о некоем «жирном», которого сотрудник МВД называет «чертом». Судя по разговору, речь может идти также о сотруднике МВД.
Еще интересного из этого разговора то, что Клок пообещал Головко, что «его [Головко] Клок «сдавать» не будет.
Чуть позже Клок вновь повторяет эту мысль, что разговаривающего с ним сотрудника МВД не будет в его показаниях, однако просит его не расстраиваться, что в них будут друзья и коллеги этого сотрудника. При этом напоминает про 15 миллионов, из-за которых его самого «послали», и этот сотрудник МВД ничего не смог нажить.
Допрос начальника уголовного розыска Свердловской области Владимира Молодцова
Как мы уже писали выше, начальника угрозыска аж допрашивали по делу о взятке. Сам допрос, происходивший еще в прошлом году, фактически ничего интересного из себя не представляет. Молодцову задают достаточно веганские вопросы, не требуя четких и точных ответов.
При этом он формулирует свои изложения так, будто никаких договоренностей с Клоком у него не было, а требования Клока, например, о том, чтобы связать фигуранта Дейча и некоего Мамедова, Молодцов описывает не как просьбу (хотя на видео вполне отчетливо слышно требование связать этих двух лиц), а показания. При этом Молодцов утверждает, что самих видео он не видел, но рассказывает, что посещал Клока в колонии вместе с Антоном Лапшиным (сейчас сотрудник РМК и целый председатель общественного совета УМВД по Екатеринбургу).
Фрагмент допроса действующего начальника уголовного розыска Свердловской области, на котором Молодцов заявляет, что не видел некоего дела, связанного с Дейчем, при этом на видео выше он утверждает, что собирается задержать Дейча, но позже
Однако Молодцов заявляет, что в 2013 году, после получения информации об убийстве Зубакина, она не нашла подтверждения. То есть, получается, что – либо не было никаких доказательств, либо действительно была взятка силовикам за закрытие глаз на преступление многолетней давности?
А в другом документе Молодцов и вообще утверждает, что никакой информации по делу об убийстве Зубакина у него нет. Что, конечно, совсем не вяжется с видеозаписью, на которой Молодцов обсуждает с Клоком это самое убийство.
В 2022 году Молодцов утверждал, что в уголовном розыске нет информации об убийстве Зубакина, при этом ранее он обсуждал его с Клоком
Здесь, конечно, возникает сразу очень много вопросов – если то, что говорил и наговаривал Михаил Клок, не нашло подтверждения в 2013 году, то какие подтверждения обнаружены сейчас? Спойлер: фактически никаких новых. Как были лишь слова Клока о преступлении, так они и остались. Никаких новых доказательств (да или хотя бы и старых) предоставлено не было.
Зато появилась досудебка Клока. И досудебка еще одного фигуранта этого дела, которая настолько шокирующая, что о ней мы расскажем в другом материале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге с участием присяжных рассматривают громкое дело об убийстве околокриминального бизнесмена Зубакина
26 июля 2023
26 июля 2023
Гендиректор наплодившего долгостроев застройщика из Берёзовского избежал уголовного наказания
24 июля 2023
24 июля 2023