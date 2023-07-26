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Фигурант громкого дела по убийству согласился давать показания о взятках высокопоставленным силовикам из МВД и ФСБ, чтобы остаться на свободе

Документ подписан зампрокурора Свердловской области, при этом судьба документа остается загадкой

09.35 Вторник, 1 августа 2023
После начала резонансного процесса по убийству околокриминального предпринимателя из Екатеринбурга Зубакина, которое было совершено еще в далеком 2000-м году, начали появляться удивительные подробности этого дела. Оказывается, возобновление расследования связано не столько с тем, что найдены какие-то новые доказательства причастности к убийству (к слову доказательств в деле, кроме показаний разных лиц, нет никаких).

Основной целью возобновления неких действий по убийству более чем 20-летней давности стали досудебные соглашения, которые заключили главные фигуранты этого дела в 2022 году.

В распоряжении «Вечерних ведомостей» оказались эти самые главные документы – все-таки досудебка, в которой говорится о взятках, да еще и сразу нескольким известным и не очень силовикам и даже судье одного из районных судов Екатеринбурга, имеет, очевидно, большое значение не только для этого конкретного дела, но и для всего силового блока региона.

Кто такой Клок?

Михаил Клок – персонаж, который в последнее время достаточно часто появляется в СМИ в связи с уголовным делом по убийству 20-летней давности – в 2000 году в Екатеринбурге возле подъезда убили околокриминального предпринимателя Зубакина. Сам Клок проходил подозреваемым по разным эпизодам уже 10 раз. Ну, такой – пенсионер преступности. Особо примечательной биографией не обладает, самое интересное в его жизненном пути – каждый раз, когда его арестовывают он начинает «сдавать» всех. При этом он как сдает сообщников, так и может наговаривать на невиновных. Наверное, его можно смело назвать профессиональным «стукачком» или «заключателем сделок». Отметим, что это не первая, и, думается, не последняя сделка в жизни Клока.

Как сам он утверждал на одном из допросов, он давно уже не «криминалит», а только якобы бизнесом каким-то занимается. Но если даже преступления он совершать прекратил, то доносительством (как и лже-доносительством) заниматься не прекращает.

За последние 10 лет задерживали его несколько раз, и каждый раз он давал на кого-то показания – то пытался засадить своего давнего «сослуживца преступных дел» – господина Поварова, то по списку указывал разных людей.

Сейчас же Клок проходит еще и по одному делу потерпевшим, пытаясь доказать, что его насиловали (физически) в екатеринбургской колонии №2. И находится не в СИЗО, а фактически на свободе.

Однако нас интересует больше как раз дело по этому самому убийству 2000 года.

С чего все началось и при чем тут начальник уголовного розыска области?

Нынешняя история началась не с убийства, а с ареста Клока в 2013 году. Тогда к нему в колонию ИК-2 в Екатеринбурге часто захаживали сразу несколько силовиков. Видео этих встреч позже было изъято у одного из сотрудников «двойки» (вообще, видео там снимать, конечно же, нельзя, но, вероятно, скрытыми камерами сотрудники колонии выкруживали себе повышения или просто собирали компромат для, например, личного обогащения). К слову, некоторые фрагменты этих видео уже попадали в СМИ.

На видео Михаил Клок в разговоре с сотрудниками МВД рьяно рассказывает разные истории. При этом, местами он наезжает на этих самых полицейских (так, можно услышать и такую фразу: у меня такое ощущение, что вы вообще не владеете ситуацией), местами настаивает на том, чтобы полицейские вытащили его из колонии. Есть и моменты, где полицейские даже предлагают Клоку написать заявления вместо него (дружеская помощь такая получается, когда Клок жалуется полисмену о том, что он устал писать).

Но есть и совсем шокирующие моменты, когда Клок возмущается тем, что ему предлагают написать что-то наподобие открытого ответа, прописав так – «позднее вспомню» или «и другие», то есть написать о неких участниках преступлений без фамилий – а такие показания потом могут использовать хоть против кого, по мнению Клока, и он даже возмущенно говорит: «Кого хочешь, того и затягивай что ли получается?»



Есть на записи и фрагменты, где Клок открыто просит Молодцова (нынешнего начальника уголовного розыска Свердловской области) и Лапшина (ныне председатель общественного совета УМВД по Екатеринбургу), чтобы его, Клока, убрали из дела, связав двух других лиц напрямую друг с другом – Дмитрия Дейча (заказчика убийства) и некоего Мамедова. К слову, сейчас по делу об убийстве Зубакина проходит Насими Мамедов, мы писали о начале рассмотрения его дела коллегией присяжных. Однако в самом разговоре с Молодцовым Клок не указывал, какого конкретно Мамедова он имеет в виду, хотя Мамедовых в его окружении было минимум трое, один из которых – Широв Мамедов, наемный убийца, которого убили несколько лет назад. А кроме того, был еще и Тимур Мамедов, также убивавший людей. О нем также говорили и свидетели обвинения в деле по Насими Мамедову. Но Тимур Мамедов тоже мертв.

На видео Клок сокрушается после фразы Молодцова «Пусть Дейч идет заказчиком, да и всё» и заявляет, что хочет «отскочить» от этого дела


Но, конечно, сами видео без текста досудебки не так интересны, ведь они, по сути, дополняют и иллюстрируют то, что в ней указано.

Обязательства Клока

В самой досудебке, которая заключена уже в 2022 году, то есть спустя 9 лет после первых разговоров об убийстве, указано, что Михаил Клок «берет на себя обязательство выполнить следующие действия: дать правдивые и признательные показания о своей преступной деятельности, дать показания в отношении сотрудников правоохранительных органов, изобличающие их в получении взятки в 2013 году за не привлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина А.В.». Также он подписал обязательства рассказать о взятках судье Кировского районного суда (за вынесение мягкого приговора), сотруднику ФСБ (который то ли взял взятку, то ли похитил 20 млн рублей, связанных с назначением мэра одного из городов Свердловской области).

За все это Клоку пообещали (и задокументировали), что его дело будет рассмотрено в особом порядке и в особом же порядке будет вынесено судебное решение по уголовному делу. К слову, частично силовые ведомства свои обещания уже исполняют – так, Клок, несмотря на то что проходит по уголовному делу по убийству сейчас, находится на свободе. Причем изначально ему назначали как бы домашний арест, но при этом о его перемещениях по Екатеринбургу (и даже по другим регионам РФ) сообщали его знакомые. Сейчас же и того оказался в Москве и по делу Насими Мамедова выступил по видеосвязи из столичного суда.

При этом в досудебном соглашении также указано, что если Клок не исполнит данные обязательства, то его «могут» заново судить и приговор «может быть заново предусмотрен».

Но вот как это может быть – оно, конечно, чудесно – есть согласился на досудебку, а дальше – хоть потоп! Подтвердилось, не подтвердилось – уже неважно, все равно получаешь меньше, а то и ничего, и в целом нести можешь что угодно, писать на кого угодно?

После этой шокирующей досудебки Клок встречался в 2022 году с одним из тех, кто в 2013 году захаживал к нему в колонию, и, очевидно, вёл дела Клока – с сотрудником МВД по фамилии Головко (сейчас занимает должность начальника угрозыска Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы), и в ходе разговора он, конечно, высказывал недовольства тем, что Клок заключил эту досудебку. А сам же Клок сокрушается, что сотрудники полиции, попавшие на «кинофильм» о разговорах с Клоком на «двойке», не смогли предотвратить это. Еще Клок утверждает, что всё началось только из-за видео из колонии, на которых Клок общается с действующим начальником уголовного розыска Свердловской области и другими сотрудниками МВД. А полицейский просит не плевать ему в душу и сокрушается, что адвокат тоже не смог что-то сделать.



Еще более интересным кажется фрагмент этой записи, рассекреченной органами ФСБ в связи с уголовным делом о взятках, где сотрудник МВД Головко утверждает, что не бросает Клока, и что зря он так переживает. При этом он интересуется, что там «ему говорят». И узнает, что Клоку предъявляют вторую часть статьи 105 УК РФ (убийство).

Полицейский Головко же утверждает, что Клоку все равно ничего не грозит, так как дело было 22 года назад, а видео, снятое в колонии, можно «распедалить» как линию защиты Клока.



При этом нужно отметить, что после ли разговора или нет, но в итоге Клока сейчас судят только за пособничество, а не за организацию и исполнение убийства. Мог ли как-то повлиять этот разговор на ход дела, остается неизвестным.

Также на записи Клок в очередной раз жалуется, что его все бросили, говорит о некоем «жирном», которого сотрудник МВД называет «чертом». Судя по разговору, речь может идти также о сотруднике МВД.

Еще интересного из этого разговора то, что Клок пообещал Головко, что «его [Головко] Клок «сдавать» не будет.



Чуть позже Клок вновь повторяет эту мысль, что разговаривающего с ним сотрудника МВД не будет в его показаниях, однако просит его не расстраиваться, что в них будут друзья и коллеги этого сотрудника. При этом напоминает про 15 миллионов, из-за которых его самого «послали», и этот сотрудник МВД ничего не смог нажить.



Допрос начальника уголовного розыска Свердловской области Владимира Молодцова

Как мы уже писали выше, начальника угрозыска аж допрашивали по делу о взятке. Сам допрос, происходивший еще в прошлом году, фактически ничего интересного из себя не представляет. Молодцову задают достаточно веганские вопросы, не требуя четких и точных ответов.

При этом он формулирует свои изложения так, будто никаких договоренностей с Клоком у него не было, а требования Клока, например, о том, чтобы связать фигуранта Дейча и некоего Мамедова, Молодцов описывает не как просьбу (хотя на видео вполне отчетливо слышно требование связать этих двух лиц), а показания. При этом Молодцов утверждает, что самих видео он не видел, но рассказывает, что посещал Клока в колонии вместе с Антоном Лапшиным (сейчас сотрудник РМК и целый председатель общественного совета УМВД по Екатеринбургу).

Фрагмент допроса действующего начальника уголовного розыска Свердловской области, на котором Молодцов заявляет, что не видел некоего дела, связанного с Дейчем, при этом на видео выше он утверждает, что собирается задержать Дейча, но позже


Однако Молодцов заявляет, что в 2013 году, после получения информации об убийстве Зубакина, она не нашла подтверждения. То есть, получается, что – либо не было никаких доказательств, либо действительно была взятка силовикам за закрытие глаз на преступление многолетней давности?

А в другом документе Молодцов и вообще утверждает, что никакой информации по делу об убийстве Зубакина у него нет. Что, конечно, совсем не вяжется с видеозаписью, на которой Молодцов обсуждает с Клоком это самое убийство.

В 2022 году Молодцов утверждал, что в уголовном розыске нет информации об убийстве Зубакина, при этом ранее он обсуждал его с Клоком


Здесь, конечно, возникает сразу очень много вопросов – если то, что говорил и наговаривал Михаил Клок, не нашло подтверждения в 2013 году, то какие подтверждения обнаружены сейчас? Спойлер: фактически никаких новых. Как были лишь слова Клока о преступлении, так они и остались. Никаких новых доказательств (да или хотя бы и старых) предоставлено не было.

Зато появилась досудебка Клока. И досудебка еще одного фигуранта этого дела, которая настолько шокирующая, что о ней мы расскажем в другом материале.

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Варвара Воронова, Эрик Иванов © Вечерние ведомости


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