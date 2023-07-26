Фигурант громкого дела по убийству согласился давать показания о взятках высокопоставленным силовикам из МВД и ФСБ, чтобы остаться на свободе Документ подписан зампрокурора Свердловской области, при этом судьба документа остается загадкой

Кто такой Клок?

С чего все началось и при чем тут начальник уголовного розыска области?



На видео Клок сокрушается после фразы Молодцова «Пусть Дейч идет заказчиком, да и всё» и заявляет, что хочет «отскочить» от этого дела

Обязательства Клока

Допрос начальника уголовного розыска Свердловской области Владимира Молодцова

Фрагмент допроса действующего начальника уголовного розыска Свердловской области, на котором Молодцов заявляет, что не видел некоего дела, связанного с Дейчем, при этом на видео выше он утверждает, что собирается задержать Дейча, но позже

В 2022 году Молодцов утверждал, что в уголовном розыске нет информации об убийстве Зубакина, при этом ранее он обсуждал его с Клоком

Варвара Воронова, Эрик Иванов © Вечерние ведомости