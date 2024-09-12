Мэрия Екатеринбурга и Кольцово смогли договориться о передаче ДК авиаработников в собственность города

«После того, как земля поступит в собственность города, мы будем готовиться к следующему этапу – капремонту ДК. Временным решением станет проведение там косметического ремонта, чтобы ребята из детской школы искусств № 10 занимались в комфортных условиях. Расчёт такой, чтобы первым делом привести в порядок аварийное здание ДШИ, а затем уже Дом культуры»,