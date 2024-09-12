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Мэрия Екатеринбурга и Кольцово смогли договориться о передаче ДК авиаработников в собственность города
Фото: Алексей Орлов
Администрации Екатеринбурга наконец-то удалось договориться с Кольцово о передаче в городскую собственность на безвозмездной основе ДК авиаработников и земли под ним, площадь которой почти 44 тысячи квадратных метров. Об этом в своём телеграм-канале рассказала глава города Алексей Орлов.
Также он дал обещание построить в микрорайоне Кольцово физкультурно-оздоровительный комплекс с большим стадионом.
Напомним, одна из проблем Дома культуры заключалась в том, что ему давно требуется реконструкция, а аэропорт, в собственности которого оставалось здание, не планировал выделять деньги на это деньги. Городские власти тоже не могли заняться восстановлением из-за того, что ДК был не в муниципальной собственности. Передача здания должна была состояться ещё в 2021 году, но по каким-то причинам этого не произошло.
В феврале 2024 года жители Кольцово записали обращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину, в котором рассказали, что их микрорайон никак не развивается и что у них нет инфраструктуры для культурного досуга, также упомянув ДК авиаработников. Кроме этого, люди тогда пожаловались на дефицит врачей, из-за которого им приходится ездить в другие поликлиники, и нехватку мест в детских садах и единственной в их микрорайоне школы, которая тоже требует ремонта.
«После того, как земля поступит в собственность города, мы будем готовиться к следующему этапу – капремонту ДК. Временным решением станет проведение там косметического ремонта, чтобы ребята из детской школы искусств № 10 занимались в комфортных условиях. Расчёт такой, чтобы первым делом привести в порядок аварийное здание ДШИ, а затем уже Дом культуры»,
– рассказал Орлов.
Также он дал обещание построить в микрорайоне Кольцово физкультурно-оздоровительный комплекс с большим стадионом.
Напомним, одна из проблем Дома культуры заключалась в том, что ему давно требуется реконструкция, а аэропорт, в собственности которого оставалось здание, не планировал выделять деньги на это деньги. Городские власти тоже не могли заняться восстановлением из-за того, что ДК был не в муниципальной собственности. Передача здания должна была состояться ещё в 2021 году, но по каким-то причинам этого не произошло.
В феврале 2024 года жители Кольцово записали обращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину, в котором рассказали, что их микрорайон никак не развивается и что у них нет инфраструктуры для культурного досуга, также упомянув ДК авиаработников. Кроме этого, люди тогда пожаловались на дефицит врачей, из-за которого им приходится ездить в другие поликлиники, и нехватку мест в детских садах и единственной в их микрорайоне школы, которая тоже требует ремонта.
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