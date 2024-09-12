В Екатеринбурге зоопарк поздравили с днём рождения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 18 сентября, Екатеринбургский зоопарк работал в необычном режиме. В этот день ему исполнилось 94 года, поэтому рядовые любители поглазеть на животных неожиданно стали свидетелями поздравлений зоопарка от самых разных организаций и предприятий.Празднование дня рождения Екатеринбургского зоопарка началось с торжественной части. В её рамках с поздравления выступили представители мэрии и администрации Октябрьского района, а также работники коммерческих компаний, которые поддерживают зоопарк финансово и иной помощью. Среди поздравляющих были и работники зоопарка Алматы. В Екатеринбург они приехали целой делегацией и поучаствовали в торжествах.Дальнейшая программа Дня рождения зоопарка включала множество пунктов. Среди них: показательные кормления животных, экскурсии по зоопарку, конкурсы среди посетителей. Самые смелые гости могли тесно пообщаться с дружелюбным мишкой.Напомним, свою историю Екатеринбургский зоопарк отсчитывает с 10 мая 1930 года. На улице Мамина-Сибиряка в тот день открылась зоовыставка и временный зоосад. Идея же о зоопарке появилась значительно раньше у членов Уральского общества любителей естествознания. Ещё до революции они говорили о необходимости организации в Екатеринбурге такого места, где учёные могли бы наблюдать за животными, а широкая публика любовалась бы представителями фауны разных стран.