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В Армавире осудили подростка за подготовку к массовому убийству в школе
Фото: Вечерние ведомости
В Армавире осудили 16-летнего подростка, который, как утверждается, готовил массовое убийство в начальной школе.
«В мае 2023 года подсудимый после просмотра различных видеозаписей в сети Интернет о “казанском стрелке” Ильназе Галявиеве принял решение совершить 1 сентября 2023 года массовое убийство учащихся начальных классов школы в г. Армавире», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Там утверждают, что подросток изготовил зажигательную смесь «коктейль Молотова» и «подготовил компоненты для изготовления самодельного оружия и самодельного взрывного устройства из подручных материалов». Также сообщается, что он приобрел два ножа.
«О планах молодого человека стало известно сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, он был задержан», — заявили в пресс-службе.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в воспитательной колонии.
Приговор в законную силу не вступил.
«В мае 2023 года подсудимый после просмотра различных видеозаписей в сети Интернет о “казанском стрелке” Ильназе Галявиеве принял решение совершить 1 сентября 2023 года массовое убийство учащихся начальных классов школы в г. Армавире», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Там утверждают, что подросток изготовил зажигательную смесь «коктейль Молотова» и «подготовил компоненты для изготовления самодельного оружия и самодельного взрывного устройства из подручных материалов». Также сообщается, что он приобрел два ножа.
«О планах молодого человека стало известно сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, он был задержан», — заявили в пресс-службе.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в воспитательной колонии.
Приговор в законную силу не вступил.
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