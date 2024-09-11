В Армавире осудили подростка за подготовку к массовому убийству в школе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Армавире осудили 16-летнего подростка, который, как утверждается, готовил массовое убийство в начальной школе.«В мае 2023 года подсудимый после просмотра различных видеозаписей в сети Интернет о “казанском стрелке” Ильназе Галявиеве принял решение совершить 1 сентября 2023 года массовое убийство учащихся начальных классов школы в г. Армавире», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.Там утверждают, что подросток изготовил зажигательную смесь «коктейль Молотова» и «подготовил компоненты для изготовления самодельного оружия и самодельного взрывного устройства из подручных материалов». Также сообщается, что он приобрел два ножа.«О планах молодого человека стало известно сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, он был задержан», — заявили в пресс-службе.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в воспитательной колонии.Приговор в законную силу не вступил.