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СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа

16.59 Вторник, 17 сентября 2024
Фото: телеграм-канал СК РФ.
В СК РФ сообщили, что с начала года было возбуждено почти 500 уголовных дел, связанных с ОПК и гособоронзаказом.

«В целом по ведомству за 8 месяцев 2024 г. возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (АППГ - 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — сообщается в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отмечают, что в условиях «наращивания производства современных видов вооружений» на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. В связи с этим важно выявлять и пресекать хищения и злоупотребления.

Так, в ведомстве назвали подразделения, у которых «отсутствует наступательность в данной сфере, выявлены факты волокиты и недостаточной организованности при производстве». Среди них следственные управления по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям.

С докладами выступили руководители следственных управлений по Новосибирской, Ростовской, Свердловской области, а также Чувашии. «Председатель СК России подверг критике их работу и обратил внимание на положительный опыт центрального аппарата и Главного военного следственного управления ведомства по противодействию преступным проявлениям в оборонном секторе», — заявили в СКР.

Там, по словам главы ведомства, возбудили «целый ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников».

«На первоначальном этапе расследования надо безотлагательно проводить осмотры, обыски и выемки в целях предотвращения возможности сокрытия имущества», — добавил Бастрыкин, обращаясь к главам управлений.

Также глава ведомства обратил внимание на необходимость повышения квалификации следователей, «обучение новым методикам расследования дел, связанных с махинациями в оборонно-промышленной отрасли».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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