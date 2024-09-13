Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком.Об этом рассказала первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.«В Минпросвещения согласились, что большое число таких учеников негативно отражается на образовательном процессе. В регионы уже разосланы рекомендации принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком», — написала депутат в телеграм-канале.По ее словам, Минпросвещения поддержало соответствующее предложение от СРЗП. «Ранее мы с лидером СРЗП Сергеем Мироновым обратились в министерство с просьбой ограничить число таких учеников до 10% от численности класса», — пишет Лантратова.По мнению депутата, введение этих мер будет способствовать «облегчению интеграции мигрантов в социум России». Кроме того, по ее словам, это «предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся».«Когда число детей иностранных граждан в классе более 10% или даже превалирует над числом россиян, то эти учащиеся стремятся общаться в рамках своей этнической группы, что сказывается как на процессе образования, так и на социальной обстановке в классе», — считает депутат.Ранее она привела статистику, по которой «около 12% учащихся российских школ не владеют русским языком».