Брелок со скрытой камерой нашли кольцовские таможенники в посылке из Китая





– рассказали в управлении. «Запрещённую посылку вернули обратно отправителю, в отношении покупателя возбуждено дело об административном правонарушении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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При проверке международных почтовых отравлений сотрудники кольцовской таможни обнаружили посылку со шпионским ключом-брелком для автомобиля, внутри которого была спрятана видеокамера.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, брелок со скрытой камерой из китайского интернет-магазина заказал себе местный житель. Со слов мужчины, таким образом он хотел приглядывать за престарелым родственником, который живёт один. О том, что ввоз товаров, которые относятся к техническим средства негласного получения информации, он не знал.