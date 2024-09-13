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Брелок со скрытой камерой нашли кольцовские таможенники в посылке из Китая
Фото: Владислав Постников
При проверке международных почтовых отравлений сотрудники кольцовской таможни обнаружили посылку со шпионским ключом-брелком для автомобиля, внутри которого была спрятана видеокамера.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, брелок со скрытой камерой из китайского интернет-магазина заказал себе местный житель. Со слов мужчины, таким образом он хотел приглядывать за престарелым родственником, который живёт один. О том, что ввоз товаров, которые относятся к техническим средства негласного получения информации, он не знал.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, брелок со скрытой камерой из китайского интернет-магазина заказал себе местный житель. Со слов мужчины, таким образом он хотел приглядывать за престарелым родственником, который живёт один. О том, что ввоз товаров, которые относятся к техническим средства негласного получения информации, он не знал.
«Запрещённую посылку вернули обратно отправителю, в отношении покупателя возбуждено дело об административном правонарушении»,
– рассказали в управлении.
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