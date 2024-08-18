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В МУГИСО объяснили, почему сорвался обмен земельных участков, способный спасти от застройки парк РТИ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) в ответ на запрос «Вечерних ведомостей» рассказали, почему сорвался обмен земельных участков в парке РТИ – причиной стало нежелание мэрии Екатеринбурга менять градостроительную документацию. В итоге часть парка, а также территорию находящегося парке стадиона «Южный» отдали под многоэтажную застройку.
Жители Вторчермета не раз пытались спасти от застройки территорию парка РТИ – зелёной зоны на севере микрорайона, представляющую из себя по большей части сосновый лес. До конца 1980-х в парке были обустроены дорожки и освещение, но после кражи проводов его не восстановили и парк постепенно стал напоминать заброшенную территорию. Несмотря на это попытки его застроить вызывали недовольство у горожан. Из-за протестов в 2015 и в 2019 годах проекты застройки откладывали. Протесты вынудили прорабатывать власти варианты обмена земельных участков к тому времени они уже были приватизированы частными компаниями и необходимо было предоставить им что-то взамен.
В начале 2022 года Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в официальном ответе депутату заксобрания Александру Ивачёву сообщило, что другим областным министерством – МУГИСО ведётся работа по обмену участков в северной части парка РТИ, где расположен стадион «Южный», принадлежащих ООО «Компания №8». Взамен для этой компании подыскивали участки в Академическом районе Екатеринбурга. Обмен, по словам, чиновников, планировалось завершить до конца июня 2022 года.
Примечательно, что и по генплану Екатеринбурга, который выносился на общественные обсуждения в 2023 году, указанная территория была отнесена к зоне 601 – «зоне озеленённых территорий общего пользования» (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). Однако по неизвестной причине в утверждённом генплане территория в северной части парка оказалась в зоне 200 – «зона смешанной и общественно-деловой застройки», хотя это изменение даже не выносилось на обсуждение. Вероятно, собственники земельных участков договорились о смене зоны с властями кулуарно.
Однако слова чиновников областного Минспорта не сбылись – обмен не осуществили ни в 2022, ни в 2023 годах. А в 2024 году появился проект застройки территории, согласно которому стадион идёт под снос, несколько гектаров сосновых насаждений – под вырубку, а на их месте должны возвести жильё общей площадью 150 000 м² с домами до 32 этажей. Некоторую спортивную составляющую на участке, правда, по проекту планируется сохранить – построив здесь новый центр настольного тенниса.
«Вечерние ведомости» сделали в областное Мингосимущество запрос – с целью объяснить, почему работа по обмену участков, проводимая министерством, не закончилась заявленным результатом.
Вот что ответили в МУГИСО:
Из сказанного можно сделать вывод, что виной всему собственник земельного участка № 66:41:0501001:20 (он расположен вдоль улицы 8 марта), который не пожелал продавать его и входить в сделку по обмену. Однако в таком случае непонятно, почему в 2022 году Минспорта обещало произвести процедуру обмена, раз ещё в 2019 году мэрий были утверждены проекты межевания и планировки с этим участком.
Без ответа остаются и вопросы, почему мэрия обязательно должна была включать этот участок с состав вновь образуемого, и почему нельзя было осуществить обмен трёх оставшихся земельных участков, принадлежавших «Компании №8».
К слову, на кадастровой карте за последние 6 лет указанная территория перекраивалась не единожды. Так, в октябре 2017 года северная часть парка РТИ со стадионом «Южный» входила в один земельный участок с кадастровым номером 66:41:0501001:3.
Однако в декабре 2017 года участок размежевали на три – с номерами 66:41:0501001:16, 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:18.
Вид разрешённого использования при размежевании не менялся – все три участка, согласно утверждённым правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), остались в территориальной зоне ЦС-4 (Зона крупных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) с видом разрешённого использования «размещение сооружений физической культуры и спорта».
Затем межевание провели ещё несколько раз – между 2018 и 2022 изменились границы и номера участков, теперь это были: 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:19, 66:41:0501001:20 и 66:41:0501001:21. Между 2022 и 2024 участок с кадастровым номером 66:41:0501001:17 был ликвидирован и вошёл в состав вновь образованного участка № 66:41:0501001:135.
За время такой активной работы кадастровых инженеров фактически на участках ничего не происходило – стадион по-прежнему оставался нетронутым и постепенно разрушался, а парк – заброшенным.
О причинах постоянных изменений межевания кадастрового квартала, на первый взгляд, не имеющих никакого смысла, остаётся только догадываться. Вероятно, делалось это с целью замести следы «тёмного прошлого» земли, которая прошла через ряд сомнительных сделок. Ведь если копнуть глубже, то с 2009 года, до января которого земля и постройки на ней на праве бессрочного пользования принадлежали Евгению Тиунову (на тот момент директору ООО «Стадион Южный») собственники недвижимости (причём у зданий и земли под ними владельцы то расходились, то сходились) менялись не единожды. Как писало издание 66.ru, бенефициарами недвижимости в северной части парка РТИ побывали Прохор Савицкий, Александр Панкратов, ООО «Ева» (юрлицо с признаками фирмы-однодневки), Андрей Шимов и его дочь (судя по отчеству) Ольга Шимова, Александр Лобачевский , Дмитрий Коцюба. За это время некоторые указанные лица побывали фигурантами уголовных дел и даже осуждёнными по уголовным делам, кого-то из них связывали с руководителями города Высокинским и Тунгусовым, а ещё один руководитель города, Александр Якоб изымал указанный участок почти сразу же продавал его всего за 15% от кадастровой стоимости.
В 2021 году Ольга Шимова, к слову, оспаривала кадастровую стоимость участка № 66:41:0501001:17 – и МУГИСО пошло навстрчу предпринимательнице, согласившись снизить ставку, от которой, ко всему прочему, зависит сумма налоговых отчислений в бюджет.
Фрагмент решения комиссии МУГИСО, согласно которому кадастровая стоимость участка была снижена.
Несмотря на множество совершённых с земельными участками действий, совершать ещё одно, которое могло бы способствовать проведению обмена участками, мэрия Екатеринбурга, уже при главе Алексее Орлове, отказалась. Это следует из текста ответа МУГИСО:
Впрочем, согласно тому же ответу, пока органы власти пытались согласовать между собой (если действительно пытались) условия обмена, у двух участков сменился собственник, который, судя по всему, желает не обмена, а реализации девелоперского проекта.
Напомним, согласно утверждённым этим летом мэрией проектам межевания и планировки территории, часть парка РТИ будет вырублена для застройки жилыми высотками (высотой до 100 метров или ~32 этажей), между ними хотят расположить дома меньшей этажности – по 7-9 этажей. Также изменения предполагают снос существующего стадиона РТИ, сохранить спортивную функцию обещают путём возведения центра настольного тенниса. Кроме того, на этом месте планируется подземный паркинг на 657 машино-мест, наземный многоуровневый паркинг на 499 автомобилей и детский сад на 275 мест. Расчётное число жителей нового жилого квартала — 5 000 человек.
Парк – не парк
Жители Вторчермета не раз пытались спасти от застройки территорию парка РТИ – зелёной зоны на севере микрорайона, представляющую из себя по большей части сосновый лес. До конца 1980-х в парке были обустроены дорожки и освещение, но после кражи проводов его не восстановили и парк постепенно стал напоминать заброшенную территорию. Несмотря на это попытки его застроить вызывали недовольство у горожан. Из-за протестов в 2015 и в 2019 годах проекты застройки откладывали. Протесты вынудили прорабатывать власти варианты обмена земельных участков к тому времени они уже были приватизированы частными компаниями и необходимо было предоставить им что-то взамен.
Обещать – не значит обменять
В начале 2022 года Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в официальном ответе депутату заксобрания Александру Ивачёву сообщило, что другим областным министерством – МУГИСО ведётся работа по обмену участков в северной части парка РТИ, где расположен стадион «Южный», принадлежащих ООО «Компания №8». Взамен для этой компании подыскивали участки в Академическом районе Екатеринбурга. Обмен, по словам, чиновников, планировалось завершить до конца июня 2022 года.
Ответ депутату ЗакСО Александру Ивачёву по поводу обмена участков.
Примечательно, что и по генплану Екатеринбурга, который выносился на общественные обсуждения в 2023 году, указанная территория была отнесена к зоне 601 – «зоне озеленённых территорий общего пользования» (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). Однако по неизвестной причине в утверждённом генплане территория в северной части парка оказалась в зоне 200 – «зона смешанной и общественно-деловой застройки», хотя это изменение даже не выносилось на обсуждение. Вероятно, собственники земельных участков договорились о смене зоны с властями кулуарно.
Проект Генплана, вынесенный на обсуждение (слева), и утверждённый (справа). Иллюстрация: «Мирные жители»
Однако слова чиновников областного Минспорта не сбылись – обмен не осуществили ни в 2022, ни в 2023 годах. А в 2024 году появился проект застройки территории, согласно которому стадион идёт под снос, несколько гектаров сосновых насаждений – под вырубку, а на их месте должны возвести жильё общей площадью 150 000 м² с домами до 32 этажей. Некоторую спортивную составляющую на участке, правда, по проекту планируется сохранить – построив здесь новый центр настольного тенниса.
Виноваты мэрия и несговорчивый собственник?
«Вечерние ведомости» сделали в областное Мингосимущество запрос – с целью объяснить, почему работа по обмену участков, проводимая министерством, не закончилась заявленным результатом.
Вот что ответили в МУГИСО:
«Действительно, Мингосимущество совместно с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга проводились мероприятия по обмену пяти земельных участков, расположенных в границах пер. Рижского – ул. Московской – Объездной автодороги – ул. 8 Марта города Екатеринбурга, на которых расположены объекты спортивной инфраструктуры, в том числе стадион Южный, на земельные участки в Академическом районе города Екатеринбурга. ООО «Компания № 8» выражена готовность осуществить обмен трех земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:19 и 66:41:0501001:21 общей площадью 61 456 кв. метров, на которые зарегистрирована частная собственность на участки в Академическом районе.
Однако в отношении указанной территории постановлением Администрации города Екатеринбурга от 17.09.2019 № 2257 утвержден проект планировки и проект межевания, согласно которому предусмотрено формирование единого участка с видом разрешенного использования «спорт». В границы образуемого участка полностью входит земельный участок 66:41:0501001:20, собственник которого (физическое лицо) не планирует осуществлять обмен с Правительством Свердловской области»,
Однако в отношении указанной территории постановлением Администрации города Екатеринбурга от 17.09.2019 № 2257 утвержден проект планировки и проект межевания, согласно которому предусмотрено формирование единого участка с видом разрешенного использования «спорт». В границы образуемого участка полностью входит земельный участок 66:41:0501001:20, собственник которого (физическое лицо) не планирует осуществлять обмен с Правительством Свердловской области»,
— сообщили в министерстве
Из сказанного можно сделать вывод, что виной всему собственник земельного участка № 66:41:0501001:20 (он расположен вдоль улицы 8 марта), который не пожелал продавать его и входить в сделку по обмену. Однако в таком случае непонятно, почему в 2022 году Минспорта обещало произвести процедуру обмена, раз ещё в 2019 году мэрий были утверждены проекты межевания и планировки с этим участком.
Без ответа остаются и вопросы, почему мэрия обязательно должна была включать этот участок с состав вновь образуемого, и почему нельзя было осуществить обмен трёх оставшихся земельных участков, принадлежавших «Компании №8».
К слову, на кадастровой карте за последние 6 лет указанная территория перекраивалась не единожды. Так, в октябре 2017 года северная часть парка РТИ со стадионом «Южный» входила в один земельный участок с кадастровым номером 66:41:0501001:3.
Кадастровая карта по состоянию на октябрь 2017 года – на территории образован один земельный участок. Скриншот с сайта Росреестра
Однако в декабре 2017 года участок размежевали на три – с номерами 66:41:0501001:16, 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:18.
Кадастровая карта по состоянию на декабрь 2017 года. Скриншот с сайта Росреестра
Вид разрешённого использования при размежевании не менялся – все три участка, согласно утверждённым правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), остались в территориальной зоне ЦС-4 (Зона крупных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) с видом разрешённого использования «размещение сооружений физической культуры и спорта».
Затем межевание провели ещё несколько раз – между 2018 и 2022 изменились границы и номера участков, теперь это были: 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:19, 66:41:0501001:20 и 66:41:0501001:21. Между 2022 и 2024 участок с кадастровым номером 66:41:0501001:17 был ликвидирован и вошёл в состав вновь образованного участка № 66:41:0501001:135.
За время такой активной работы кадастровых инженеров фактически на участках ничего не происходило – стадион по-прежнему оставался нетронутым и постепенно разрушался, а парк – заброшенным.
Заметали следы?
О причинах постоянных изменений межевания кадастрового квартала, на первый взгляд, не имеющих никакого смысла, остаётся только догадываться. Вероятно, делалось это с целью замести следы «тёмного прошлого» земли, которая прошла через ряд сомнительных сделок. Ведь если копнуть глубже, то с 2009 года, до января которого земля и постройки на ней на праве бессрочного пользования принадлежали Евгению Тиунову (на тот момент директору ООО «Стадион Южный») собственники недвижимости (причём у зданий и земли под ними владельцы то расходились, то сходились) менялись не единожды. Как писало издание 66.ru, бенефициарами недвижимости в северной части парка РТИ побывали Прохор Савицкий, Александр Панкратов, ООО «Ева» (юрлицо с признаками фирмы-однодневки), Андрей Шимов и его дочь (судя по отчеству) Ольга Шимова, Александр Лобачевский , Дмитрий Коцюба. За это время некоторые указанные лица побывали фигурантами уголовных дел и даже осуждёнными по уголовным делам, кого-то из них связывали с руководителями города Высокинским и Тунгусовым, а ещё один руководитель города, Александр Якоб изымал указанный участок почти сразу же продавал его всего за 15% от кадастровой стоимости.
В 2021 году Ольга Шимова, к слову, оспаривала кадастровую стоимость участка № 66:41:0501001:17 – и МУГИСО пошло навстрчу предпринимательнице, согласившись снизить ставку, от которой, ко всему прочему, зависит сумма налоговых отчислений в бюджет.
Фрагмент решения комиссии МУГИСО, согласно которому кадастровая стоимость участка была снижена.
Несмотря на множество совершённых с земельными участками действий, совершать ещё одно, которое могло бы способствовать проведению обмена участками, мэрия Екатеринбурга, уже при главе Алексее Орлове, отказалась. Это следует из текста ответа МУГИСО:
«Поскольку ООО «Компания № 8» являлась собственником лишь трёх земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:19 и 66:41:0501001:21 общей площадью 61 456 кв. метров, планируемых к участию в обмене, Мингосимуществом направлялись соответствующие письма в адрес ООО «Компания № 8», а также Администрации города Екатеринбурга о необходимости внесения соответствующих изменений в проект планировки и проект межевания территории, по которому необходимо предусмотреть формирование единого земельного участка из трех земельных участков, участвующих в обмене. Однако внесение указанных изменений потребует финансовых затрат, которые ООО «Компания № 8» не планировало осуществлять. Орган местного самоуправления также отказал во внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории»,
— продолжает МУГИСО
Впрочем, согласно тому же ответу, пока органы власти пытались согласовать между собой (если действительно пытались) условия обмена, у двух участков сменился собственник, который, судя по всему, желает не обмена, а реализации девелоперского проекта.
«Кроме того, с 2023 года собственником земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0501001:19 и 66:41:0501001:21 является иное юридическое лицо, не ООО «Компания № 8». <...> В настоящее время работы по подбору земельного участка, предлагаемого к обмену, и удовлетворяющего требованиям заинтересованных сторон, Министерством не проводятся»,
— заключили в министерстве
Напомним, согласно утверждённым этим летом мэрией проектам межевания и планировки территории, часть парка РТИ будет вырублена для застройки жилыми высотками (высотой до 100 метров или ~32 этажей), между ними хотят расположить дома меньшей этажности – по 7-9 этажей. Также изменения предполагают снос существующего стадиона РТИ, сохранить спортивную функцию обещают путём возведения центра настольного тенниса. Кроме того, на этом месте планируется подземный паркинг на 657 машино-мест, наземный многоуровневый паркинг на 499 автомобилей и детский сад на 275 мест. Расчётное число жителей нового жилого квартала — 5 000 человек.
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