В МУГИСО объяснили, почему сорвался обмен земельных участков, способный спасти от застройки парк РТИ

Парк – не парк

Обещать – не значит обменять

Ответ депутату ЗакСО Александру Ивачёву по поводу обмена участков.

Проект Генплана, вынесенный на обсуждение (слева), и утверждённый (справа). Иллюстрация: «Мирные жители»

Виноваты мэрия и несговорчивый собственник?





Однако в отношении указанной территории постановлением Администрации города Екатеринбурга от 17.09.2019 № 2257 утвержден проект планировки и проект межевания, согласно которому предусмотрено формирование единого участка с видом разрешенного использования «спорт». В границы образуемого участка полностью входит земельный участок 66:41:0501001:20, собственник которого (физическое лицо) не планирует осуществлять обмен с Правительством Свердловской области»,



— сообщили в министерстве «Действительно, Мингосимущество совместно с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга проводились мероприятия по обмену пяти земельных участков, расположенных в границах пер. Рижского – ул. Московской – Объездной автодороги – ул. 8 Марта города Екатеринбурга, на которых расположены объекты спортивной инфраструктуры, в том числе стадион Южный, на земельные участки в Академическом районе города Екатеринбурга. ООО «Компания № 8» выражена готовность осуществить обмен трех земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:19 и 66:41:0501001:21 общей площадью 61 456 кв. метров, на которые зарегистрирована частная собственность на участки в Академическом районе.Однако в отношении указанной территории постановлением Администрации города Екатеринбурга от 17.09.2019 № 2257 утвержден проект планировки и проект межевания, согласно которому предусмотрено формирование единого участка с видом разрешенного использования «спорт». В границы образуемого участка полностью входит земельный участок 66:41:0501001:20, собственник которого (физическое лицо) не планирует осуществлять обмен с Правительством Свердловской области»,

Кадастровая карта по состоянию на октябрь 2017 года – на территории образован один земельный участок. Скриншот с сайта Росреестра

Кадастровая карта по состоянию на декабрь 2017 года. Скриншот с сайта Росреестра

Заметали следы?

Орган местного самоуправления также отказал во внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории»,



— продолжает МУГИСО «Поскольку ООО «Компания № 8» являлась собственником лишь трёх земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0501001:17, 66:41:0501001:19 и 66:41:0501001:21 общей площадью 61 456 кв. метров, планируемых к участию в обмене, Мингосимуществом направлялись соответствующие письма в адрес ООО «Компания № 8», а также Администрации города Екатеринбурга о необходимости внесения соответствующих изменений в проект планировки и проект межевания территории, по которому необходимо предусмотреть формирование единого земельного участка из трех земельных участков, участвующих в обмене. Однако внесение указанных изменений потребует финансовых затрат, которые ООО «Компания № 8» не планировало осуществлять.в проект планировки и проект межевания территории»,





— заключили в министерстве «Кроме того, с 2023 года собственником земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0501001:19 и 66:41:0501001:21 является иное юридическое лицо, не ООО «Компания № 8». <...> В настоящее время работы по подбору земельного участка, предлагаемого к обмену, и удовлетворяющего требованиям заинтересованных сторон, Министерством не проводятся»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию