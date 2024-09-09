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В Башкортостане 65 сотрудников ГИБДД привлечены к ответственности после антикоррупционной проверки
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура проверила ГИБДД Башкортостана на соблюдение антикоррупционного законодательства.
По итогам проверки 65 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, а министру внутренних дел по Республике Башкортостан внесено представление, сообщает ведомство.
В прокуратуре уточнили, что проверку провели в региональном управлении ГИБДД и в территориальных подразделениях.
Какие нарушения обнаружили:
«многочисленные случаи представления недостоверных сведений о доходах, игнорирования должностными лицами обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении контрольно-надзорных полномочий, выдаче и замене водительских удостоверений, осуществлении регистрационных действий в отношении транспортных средств, в сфере административного законодательства», сообщает прокуратура региона.
Там добавили, что сотрудники «в условиях личной заинтересованности» оказывали государственные услуги «себе и родственникам». Кроме того, они оставляли без внимания грубые нарушения, которые допускали аффилированные лица в сфере пассажирских перевозок.
«Вскрыты случаи неисполнения обязанности по уведомлению представителя работодателя о поступивших коррупционных предложениях от водителей транспортных средств. Кроме того, ведомством должным образом не принимались меры по профилактике коррупции», — сообщает прокуратура.
После вмешательства надзорного ведомства региональная Госавтоинспекция «скорректировала работу».
В итоге 65 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один сотрудник переведен на нижестоящую должность, один – уволен по утрате доверия, добавили в надзорном ведомстве.
По итогам проверки 65 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, а министру внутренних дел по Республике Башкортостан внесено представление, сообщает ведомство.
В прокуратуре уточнили, что проверку провели в региональном управлении ГИБДД и в территориальных подразделениях.
Какие нарушения обнаружили:
«многочисленные случаи представления недостоверных сведений о доходах, игнорирования должностными лицами обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении контрольно-надзорных полномочий, выдаче и замене водительских удостоверений, осуществлении регистрационных действий в отношении транспортных средств, в сфере административного законодательства», сообщает прокуратура региона.
Там добавили, что сотрудники «в условиях личной заинтересованности» оказывали государственные услуги «себе и родственникам». Кроме того, они оставляли без внимания грубые нарушения, которые допускали аффилированные лица в сфере пассажирских перевозок.
«Вскрыты случаи неисполнения обязанности по уведомлению представителя работодателя о поступивших коррупционных предложениях от водителей транспортных средств. Кроме того, ведомством должным образом не принимались меры по профилактике коррупции», — сообщает прокуратура.
После вмешательства надзорного ведомства региональная Госавтоинспекция «скорректировала работу».
В итоге 65 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один сотрудник переведен на нижестоящую должность, один – уволен по утрате доверия, добавили в надзорном ведомстве.
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