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Владислав Бакальчук задержан, ему предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
После перестрелки у офиса Wildberries в Москве задержан Владислав Бакальчук, ему предъявили обвинение.
Информация об этом появилась в четверг в СМИ, позже в телеграм-канале самого Бакальчука появилось сообщение якобы от имени его адвокатов. В нем информация о задержании подтверждается.
«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — говорится в телеграм-канале.
Авторы поста утверждают, что на их подзащитного «было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей». Они настаивают, что «огонь был открыт изнутри офиса, представителями другой стороны конфликта».
Также авторы утверждают, что Бакальчук и «его представители столкнулись с агрессивными действиями сотрудников правоохранительных органов и охраны офиса».
Ранее Татьяна Бакальчук назвала случившееся попыткой рейдерского захвата.
В СК информацию пока официально не комментировали.
18 сентября в результате стрельбы у офиса компании погибли два человека.
Информация об этом появилась в четверг в СМИ, позже в телеграм-канале самого Бакальчука появилось сообщение якобы от имени его адвокатов. В нем информация о задержании подтверждается.
«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — говорится в телеграм-канале.
Авторы поста утверждают, что на их подзащитного «было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей». Они настаивают, что «огонь был открыт изнутри офиса, представителями другой стороны конфликта».
Также авторы утверждают, что Бакальчук и «его представители столкнулись с агрессивными действиями сотрудников правоохранительных органов и охраны офиса».
Ранее Татьяна Бакальчук назвала случившееся попыткой рейдерского захвата.
В СК информацию пока официально не комментировали.
18 сентября в результате стрельбы у офиса компании погибли два человека.
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