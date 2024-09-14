Владислав Бакальчук задержан, ему предъявили обвинение

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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После перестрелки у офиса Wildberries в Москве задержан Владислав Бакальчук, ему предъявили обвинение.Информация об этом появилась в четверг в СМИ, позже в телеграм-канале самого Бакальчука появилось сообщение якобы от имени его адвокатов. В нем информация о задержании подтверждается.«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — говорится в телеграм-канале.Авторы поста утверждают, что на их подзащитного «было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей». Они настаивают, что «огонь был открыт изнутри офиса, представителями другой стороны конфликта».Также авторы утверждают, что Бакальчук и «его представители столкнулись с агрессивными действиями сотрудников правоохранительных органов и охраны офиса».Ранее Татьяна Бакальчук назвала случившееся попыткой рейдерского захвата.В СК информацию пока официально не комментировали.18 сентября в результате стрельбы у офиса компании погибли два человека.