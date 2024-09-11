Свердловский облсуд не стал менять сумму выплаты с мамы качканарского драчуна

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловский областной суд с апелляционной жалобой обратилась мать качканарского школьника. Она надеялась смягчить сумму выплаты, которую на неё наложили в связи с тем, что её ребёнок избил одноклассницу.Драка между разнополыми учениками шестого класса произошла в одной из школ Качканара в декабре прошлого года. Конфликт произошёл в школьной раздевалке из-за того, что девочка сообщила прогульщику, что тому за отсутствие учитель поставил двойку. Когда дети оказались на улице, перепалка переросла в потасовку. Драчун повалил одноклассницу в снег, наставил пощёчин, да ещё и напинал.Узнав о том, что дочь избили, её родители обратились в полицию. Там в возбуждении дела об административном правонарушении отказали, сославшись на несовершеннолетие мальчика. А вот Качканарский городской суд иск к матери драчливого школьника принял и по окончании процесса постановил, что ответчики (к которым причислили и учебное заведение, на территории которого произошло избиение ребёнка) должны выплатить по 52 549 рублей. При этом учитывались не только физические муки избитой девочки, но и её моральные страдания, а также то, что после того инцидента она три недели не смогла посещать школу и отстала в учебной программе.Мама драчливого прогульщика надеялась переложить вину на потерпевшую и на школу. В жалобе она указала, что девочка тоже виновата, так как была зачинщицей конфликта. Напрасные старания: Свердловский областной суд оставил решение Качканарского суда без изменения.