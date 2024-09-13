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В Екатеринбурге встретятся ведущие травматологи-ортопеды России

14.46 Четверг, 19 сентября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге в рамках Пятой всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и вертебрологии 2024. Ортопедия больших и малых доступов. Реабилитация», которая пройдёт с 20 по 21 сентября, соберутся лучшие травматологи-ортопеды России.

В конференции, которую традиционно организует медицинский центр «УГМК-Здоровье», будут участвовать опытные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Кургана, Челябинска, Перми, Тюмени, Оренбурга, Омска, Новосибирска и Томска.

Главной темой, которую хотят поднять на конференции, станет хирургическая помощь при различных видах тяжёлых открытых травм и их последствиях, которые чаще всего получают в результате дорожно-транспортных происшествий и природных или техногенных катастроф.

«Специалисты обсудят применение органосохраняющих технологий – это операции, которые позволяют сохранить и восстановить поврежденные кости, суставы, сухожилия и опорные функции конечностей. Особое внимание будет уделено реконструктивным операциям на крупных суставах и реабилитации после повреждений опорно-двигательного аппарата, чтобы позволить пациентам избежать инвалидности и вернуться к привычному качеству жизни»,

– рассказывают организаторы.


Как отмечает заведующий отделением травматологии, ортопедии и нейрохирургии клиники «УГМК-Здоровье» Алексей Баженов, их цель объединить усилия, чтобы выработать единые подходы и алгоритмы оказания помощи пациентам с тяжёлыми травмами, а также вместе сделать медицинскую помощь равно доступной, качественной и стандартизированной.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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