Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Банк России повысил ключевую ставку до 19%.Об этом сообщает пресс-служба регулятора.«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким», — говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, «превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%», добавили в пресс-службе.Другие заявления ЦБ РФ:- Банк России- рост внутреннего спроса «все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг»;- требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, «чтобы возобновить процесс дезинфляции»;- по прогнозу Банка России, «годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».