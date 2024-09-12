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Банк России повысил ключевую ставку до 19%
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России повысил ключевую ставку до 19%.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким», — говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, «превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%», добавили в пресс-службе.
Другие заявления ЦБ РФ:
- Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании;
- рост внутреннего спроса «все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг»;
- требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, «чтобы возобновить процесс дезинфляции»;
- по прогнозу Банка России, «годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким», — говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, «превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%», добавили в пресс-службе.
Другие заявления ЦБ РФ:
- Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании;
- рост внутреннего спроса «все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг»;
- требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, «чтобы возобновить процесс дезинфляции»;
- по прогнозу Банка России, «годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».
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