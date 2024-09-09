Возрастное ограничение 18+
Путин подписал Указ о штатной численности ВС РФ
Скриншот документа
Путин подписал Указ об установлении штатной численности вооруженных сил РФ.
Так, штатная численность ВС РФ увеличена до 2 389 130 единиц, среди них 1,5 млн военнослужащих.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — следует из текста Указа.
Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета.
Указ вступает в силу 1 декабря 2024 года.
Указ о штатной численности ВС РФ от 1 декабря 2023 года признан утратившим силу. Он устанавливал численность ВС РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Так, штатная численность ВС РФ увеличена до 2 389 130 единиц, среди них 1,5 млн военнослужащих.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — следует из текста Указа.
Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета.
Указ вступает в силу 1 декабря 2024 года.
Указ о штатной численности ВС РФ от 1 декабря 2023 года признан утратившим силу. Он устанавливал численность ВС РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На полуострове Баран в Верх-Исетском районе Екатеринбурга хотят построить гостиницу
09 сентября 2024
09 сентября 2024
Про визиты Николая Сванидзе в Екатеринбург напомнил Ельцин Центр
12 сентября 2024
12 сентября 2024
В Екатеринбурге на берегу Исети хотят возвести жилой квартал
10 сентября 2024
10 сентября 2024
Убирать дороги уральской столицы зимой будут 400 коммунальных машин
12 сентября 2024
12 сентября 2024