Путин подписал Указ о штатной численности ВС РФ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Путин подписал Указ об установлении штатной численности вооруженных сил РФ.Так, штатная численность ВС РФ увеличена до 2 389 130 единиц, среди них 1,5 млн военнослужащих.«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — следует из текста Указа.Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета.Указ вступает в силу 1 декабря 2024 года.Указ о штатной численности ВС РФ от 1 декабря 2023 года признан утратившим силу. Он устанавливал численность ВС РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.