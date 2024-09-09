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СК: по факту нападения на школьников в Челябинске возбуждены уголовные дела

12.19 Понедельник, 16 сентября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В СК заявили о возбуждении уголовных дел после нападения в челябинской школе.

Дела возбуждены по статьям об организации убийства и о халатности.

«В Челябинской области возбуждены уголовные дела по факту инцидента в одном из образовательных учреждений <...> по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным ведомства, утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска «причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю». Количество пострадавших уточняется.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьник пронес с собой в школу молоток, нож и пневматический пистолет.

По информации местных изданий, пострадали четыре человека — учительница и трое детей.

Власти региона уточнили, что речь о ЧП в 68 школе Челябинска.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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