Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Национальная ассамблея Франции утвердила процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона.Об этом в прямой трансляции сообщает Le Parisien.«Процедура увольнения Эммануэля Макрона только что была утверждена аппаратом Национального собрания», говорится в сообщении.Резолюцию выдвинула Матильда Пано, глава левой партии «Непокорившаяся Франция».По данным Le Parisien, следующий шаг – юридическая комиссия. Между тем, издание отмечает, что у левых там нет большинства. Если же предложение будет принято, то вопрос об импичменте должен быть включен в повестку Национального собрания «не позднее, чем через тринадцать дней».