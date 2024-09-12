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Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Национальная ассамблея Франции утвердила процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона.
Об этом в прямой трансляции сообщает Le Parisien.
«Процедура увольнения Эммануэля Макрона только что была утверждена аппаратом Национального собрания», говорится в сообщении.
Резолюцию выдвинула Матильда Пано, глава левой партии «Непокорившаяся Франция».
По данным Le Parisien, следующий шаг – юридическая комиссия. Между тем, издание отмечает, что у левых там нет большинства. Если же предложение будет принято, то вопрос об импичменте должен быть включен в повестку Национального собрания «не позднее, чем через тринадцать дней».
Об этом в прямой трансляции сообщает Le Parisien.
«Процедура увольнения Эммануэля Макрона только что была утверждена аппаратом Национального собрания», говорится в сообщении.
Резолюцию выдвинула Матильда Пано, глава левой партии «Непокорившаяся Франция».
По данным Le Parisien, следующий шаг – юридическая комиссия. Между тем, издание отмечает, что у левых там нет большинства. Если же предложение будет принято, то вопрос об импичменте должен быть включен в повестку Национального собрания «не позднее, чем через тринадцать дней».
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