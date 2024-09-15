Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Татьяна Бакальчук заявила о попытке захватить офисы Wildberries в Москве.Она утверждает, что три человека ранены. Руководил «группой людей», по ее словам, в том числе Владислав Бакальчук.«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала Татьяна Бакальчук в телеграм-канале.По ее словам, «заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался».Ранее Владислав Бакальчук в телеграм-канале заявил, что на него и «его команду» якобы пытались совершить нападение, когда они приехали «на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок».Татьяна Бакальчук публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль ситуацию.«У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», — пишет она.Бакальчук добавила, что «вот теперь это рейдерский захват, вернее, его неудачная попытка».По информации в СМИ, к зданию бизнес-центра приехали более 20 машин полиции и скорой помощи.Ранее в телеграм-каналах сообщили, что в перестрелке у офиса Wildberries якобы пострадал полицейский. По другим данным, ранены трое полицейских, а общее количество пострадавших увеличилось якобы до 7 человек. Также в СМИ пишут о задержании десяти человек у офиса. Официального подтверждения этой информации пока нет.