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Николая Сванидзе в Ельцин Центре помянут бесплатной экскурсии
Стоп-кадр видео Ельцин Центра
Чтобы отдать дань памяти недавно скончавшегося журналиста, публициста и телеведущего Николая Сванидзе в Ельцин Центре решили провести посвящённую ему бесплатную экскурсию. Участников её проведут по двум этажам Музея первого президента России.
Экскурсия, посвящённая Николаю Сванидзе, запланирована на субботу, 21 сентября. То есть, пройдёт она ровно через 10 дней после смерти известного человека, часто в Ельцин Центр приезжавшего, в том числе — с публичными выступлениями. Организаторы экскурсии намерены рассказать посетителям не только о самом Николае Сванидзе, но и о его родителях, профессоре истории Аделаиде Анатольевне и участнике Великой Отечественной войны, сыне грузинского революционера Карле Николаевиче Сванидзе.
Примерная длительность экскурсии — час. Начнётся она в 13.30 со сбора участников в фойе музея. Чтобы присоединиться к экскурсантам, необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте Ельцин Центра.
Экскурсия, посвящённая Николаю Сванидзе, запланирована на субботу, 21 сентября. То есть, пройдёт она ровно через 10 дней после смерти известного человека, часто в Ельцин Центр приезжавшего, в том числе — с публичными выступлениями. Организаторы экскурсии намерены рассказать посетителям не только о самом Николае Сванидзе, но и о его родителях, профессоре истории Аделаиде Анатольевне и участнике Великой Отечественной войны, сыне грузинского революционера Карле Николаевиче Сванидзе.
Примерная длительность экскурсии — час. Начнётся она в 13.30 со сбора участников в фойе музея. Чтобы присоединиться к экскурсантам, необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте Ельцин Центра.
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