В Красноярске задержаны 9 человек по делу о смертельных медуслугах

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Красноярске задержали 9 членов организованной группы, которые, как утверждают в СК, оказывали незаконные медицинские услуги на дому.По данным следствия, после капельниц с различными препаратами скончались три человека. Речь идёт о лицах с алкогольной или наркотической зависимостью, уточнили в ведомстве.«Предварительно установлено, что фигуранты за денежное вознаграждение оказывали незаконные услуги на дому лицам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, по выводу из абстинентного синдрома. Для этого вводили им капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества без проведения диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, что повлекло наступление смерти трех пациентов», — сообщает СУ СК по региону.Фигуранты были задержаны, по месту их жительства проведены обыски, изъяты медпрепараты и документация.Следствие устанавливает иных участников организованной группы, а также пострадавших пациентов.